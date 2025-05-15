«Это хороший знак!» Владимир Зеленский поставил Владимиру Путину одно условие для встречи в Стамбуле 15 мая
tvzvezda.ru
В ответ на предложение Владимира Путина о прямых переговорах, озвученное ранее, Владимир Зеленский заявил, что это «хороший знак», подтверждающий, что Россия наконец-то задумалась о завершении войны.
Однако украинская сторона подчёркивает, что без реального перемирия обсуждение мира невозможно.
Предложение Москвы
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу в Стамбуле 15 мая, озвучив несколько ключевых тезисов:
- Готовность к прямому диалогу с Киевом.
- Акцент на необходимости устранения первопричин конфликта.
- Поддержка со стороны Турции как посредника и ряда других стран.
Реакция мировой политики
Дональд Трамп назвал 15 мая «возможным великим днём» для начала деэскалации.
Президент Франции выразил осторожный скептицизм, отметив, что предложение России недостаточно конкретно и требует дополнительных гарантий.
ООН и ЕС пока не выступили с официальной оценкой, но поддерживают любые шаги, направленные на прекращение огня.
Что дальше?
Перемирие с 12 мая станет первым критическим тестом на искренность намерений сторон. Если оно состоится:
- Возможна встреча для очередных переговоров 15 мая.
- Стороны смогут обсудить механизмы безопасности и восстановления.
- Появится шанс перейти от военной фазы к политическому решению конфликта.
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