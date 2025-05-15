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«Это хороший знак!» Владимир Зеленский поставил Владимиру Путину одно условие для встречи в Стамбуле 15 мая

Зеленский прокомментировал предложение Путина о...

tvzvezda.ru

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В ответ на предложение Владимира Путина о прямых переговорах, озвученное ранее, Владимир Зеленский заявил, что это «хороший знак», подтверждающий, что Россия наконец-то задумалась о завершении войны.

Однако украинская сторона подчёркивает, что без реального перемирия обсуждение мира невозможно.

Предложение Москвы

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу в Стамбуле 15 мая, озвучив несколько ключевых тезисов:

  • Готовность к прямому диалогу с Киевом.
  • Акцент на необходимости устранения первопричин конфликта.
  • Поддержка со стороны Турции как посредника и ряда других стран.

Реакция мировой политики

Дональд Трамп назвал 15 мая «возможным великим днём» для начала деэскалации.

Президент Франции выразил осторожный скептицизм, отметив, что предложение России недостаточно конкретно и требует дополнительных гарантий.

ООН и ЕС пока не выступили с официальной оценкой, но поддерживают любые шаги, направленные на прекращение огня.

Что дальше?

Перемирие с 12 мая станет первым критическим тестом на искренность намерений сторон. Если оно состоится:

  • Возможна встреча для очередных переговоров 15 мая.
  • Стороны смогут обсудить механизмы безопасности и восстановления.
  • Появится шанс перейти от военной фазы к политическому решению конфликта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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