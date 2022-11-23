"Это хладнокровное убийство": появилось новое видео с казнью русских бойцов на Украине, что о нем известно

Появилось новое видео с казнью русских военных на Украине, сообщает "Царьград".

Видео сняли украинские боевики. Речь о тех же 12 пленных, убитых в Макеевке, но все снято с иного ракурса. По соображениям этики, мы не можем публиковать эти кадры.

Однако они дают понять что ни о какой "самозащите" укровоинов речь не было, хоть в Киеве и пытаются обвинить во всем самих русских пленных.

На кадрах видно, что пленные лежат на земле, закинув руки за голову. Никакого оружия рядом с ними нет.

Каждому из них стреляют в спину или в голову. Убийства проходят молча и методично. Судя по тому, что все убитые лежат в одинаковой позе с руками за головой, понятно, что это не добивание раненных в бою бойцов, а казнь солдат, которые сдались в плен.

Военный корреспондент Александр Коц тоже обратил внимание на позу убитых, а также на то, что рядом с ними нет оружия.