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«Это ещё цветочки»: синоптик Вильфанд озвучил новый прогноз на ближайшие дни в регионах РФ

В ЦФО ожидается потепление, но синоптики пока н...

dzen.ru

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Жителей Центрального федерального округа в ближайшие дни ждет постепенное потепление, однако говорить о полноценной весне пока рано.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сегодня температура в регионе колеблется от +1 до +5 градусов, местами поднимается до +6. По словам Вильфанда, температура будет расти: в воскресенье она превысит норму на 1,5 градуса, в понедельник — на 2,5, а к середине следующей недели — уже на 3 градуса.

Тем не менее, несмотря на это потепление, синоптик считает нынешнюю погоду далекой от весенней. Ожидается пасмурная погода, осадки и ветер с порывами до 10 метров в секунду. По его мнению, настоящая весна еще не наступила, и потребуется немного времени, чтобы она пришла в регион, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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