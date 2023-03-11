"Это даже не зверство. Звери так не поступают с себе подобными": российский врач рассказала о том, что ВСУ в последнее время делают с пленными

Российский медик сообщила, что ВСУ в последнее время стали жестче обращаться с захваченными бойцами

Начальник медицинской службы 2-й ДРБ "Ветераны" Лилия Радионова рассказала о нечеловеческой жестокости в украинском плену.

"Я даже зверством не могу это назвать. Оскорблять животных нельзя. Животные себя так не ведут по отношению к другим животным", — отметила Лилия.

По возвращении пленных у них выявляются страшные травмы, следы насилия и издевательств, описывать которые врачу не позволяет медицинская этика, а журналистам - профессиональная этика. При этом, по словам Лилии, ВСУ стали больше зверствовать именно в последнее время.

