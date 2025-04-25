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«Это будет трижды ад»: мощнейшее наступление у Покровска. Тысячи солдат уже собрались у госграницы

Ситуация на фронте в Сумской области и у Покров...

dzen.ru

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Ситуация в Сумской области и на донецком направлении стремительно накаляется.

По данным военных источников, ВСУ активизировали переброску войск, в то время как российские подразделения продолжают наступление в районе Покровска, Торецка и на северных рубежах.

Покровское направление: бой за ключевые позиции

По информации военкоров канала «Два майора», в районе Покровска готовится мощнейшее наступление украинских сил. Подразделения ВСУ сосредотачиваются с трёх направлений — восточного, южного и западного.

Цели ВСУ:

  • Вернуть контроль над Преображенкой и Катериновкой
  • Удержать Новопавловку
  • Укрепить оборону на подступах к Мирнограду и Малиновке

Продвижение российских войск:

  • Взята Преображенка
  • Бои за Сухую Балку и Новый
  • Давление на фланги Покровска
  • Строительство переправы и подготовка удара

ВСУ опубликовали кадры работы инженерных частей, устанавливающих переправу через реку Жеребец. По мнению аналитиков, это свидетельствует о подготовке удара с восточного фланга.

Ожесточённые бои на других участках

  • На Константиновском направлении 150-я мсд сдерживает попытки противника прорваться к Дзержинску
  • В Зверево российские силы контролируют около ⅓ села
  • В Котлино продолжаются уличные бои в жилой и промышленной зонах

Резервы ВСУ направлены в Сумскую область

Одновременно фиксируется массовая переброска украинских резервов на Сумщину:

  • Численность десантных бригад — до 5 000 человек
  • Используется «пасхальное перемирие» для безопасной логистики
  • Угроза пограничным районам РФ — Курской и Белгородской областям

Попытка прорыва в Курской и Белгородской областях

Украинские формирования предприняли атаку на российские позиции, но она была отражена силами обороны. Обстановка под контролем, но сохраняется высокая боеготовность.

Что дальше: прогноз на ближайшие дни

Эксперты прогнозируют:

  • Активную фазу наступления в районе Покровска
  • Возможную попытку ВСУ вернуть утраченные позиции
  • Продолжение переброски резервов на северо-востоке
  • Резкий рост интенсивности боев на Торецком и Дзержинском направлениях

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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