«Это будет трижды ад»: мощнейшее наступление у Покровска. Тысячи солдат уже собрались у госграницы

Ситуация в Сумской области и на донецком направлении стремительно накаляется.

По данным военных источников, ВСУ активизировали переброску войск, в то время как российские подразделения продолжают наступление в районе Покровска, Торецка и на северных рубежах.

Покровское направление: бой за ключевые позиции

По информации военкоров канала «Два майора», в районе Покровска готовится мощнейшее наступление украинских сил. Подразделения ВСУ сосредотачиваются с трёх направлений — восточного, южного и западного.

Цели ВСУ:

Вернуть контроль над Преображенкой и Катериновкой

Удержать Новопавловку

Укрепить оборону на подступах к Мирнограду и Малиновке

Продвижение российских войск:

Взята Преображенка

Бои за Сухую Балку и Новый

Давление на фланги Покровска

Строительство переправы и подготовка удара

ВСУ опубликовали кадры работы инженерных частей, устанавливающих переправу через реку Жеребец. По мнению аналитиков, это свидетельствует о подготовке удара с восточного фланга.

Ожесточённые бои на других участках

На Константиновском направлении 150-я мсд сдерживает попытки противника прорваться к Дзержинску

В Зверево российские силы контролируют около ⅓ села

В Котлино продолжаются уличные бои в жилой и промышленной зонах

Резервы ВСУ направлены в Сумскую область

Одновременно фиксируется массовая переброска украинских резервов на Сумщину:

Численность десантных бригад — до 5 000 человек

Используется «пасхальное перемирие» для безопасной логистики

Угроза пограничным районам РФ — Курской и Белгородской областям

Попытка прорыва в Курской и Белгородской областях

Украинские формирования предприняли атаку на российские позиции, но она была отражена силами обороны. Обстановка под контролем, но сохраняется высокая боеготовность.

Что дальше: прогноз на ближайшие дни

Эксперты прогнозируют: