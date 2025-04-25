«Это будет трижды ад»: мощнейшее наступление у Покровска. Тысячи солдат уже собрались у госграницы
dzen.ru
Ситуация в Сумской области и на донецком направлении стремительно накаляется.
По данным военных источников, ВСУ активизировали переброску войск, в то время как российские подразделения продолжают наступление в районе Покровска, Торецка и на северных рубежах.
Покровское направление: бой за ключевые позиции
По информации военкоров канала «Два майора», в районе Покровска готовится мощнейшее наступление украинских сил. Подразделения ВСУ сосредотачиваются с трёх направлений — восточного, южного и западного.
Цели ВСУ:
- Вернуть контроль над Преображенкой и Катериновкой
- Удержать Новопавловку
- Укрепить оборону на подступах к Мирнограду и Малиновке
Продвижение российских войск:
- Взята Преображенка
- Бои за Сухую Балку и Новый
- Давление на фланги Покровска
- Строительство переправы и подготовка удара
ВСУ опубликовали кадры работы инженерных частей, устанавливающих переправу через реку Жеребец. По мнению аналитиков, это свидетельствует о подготовке удара с восточного фланга.
Ожесточённые бои на других участках
- На Константиновском направлении 150-я мсд сдерживает попытки противника прорваться к Дзержинску
- В Зверево российские силы контролируют около ⅓ села
- В Котлино продолжаются уличные бои в жилой и промышленной зонах
Резервы ВСУ направлены в Сумскую область
Одновременно фиксируется массовая переброска украинских резервов на Сумщину:
- Численность десантных бригад — до 5 000 человек
- Используется «пасхальное перемирие» для безопасной логистики
- Угроза пограничным районам РФ — Курской и Белгородской областям
Попытка прорыва в Курской и Белгородской областях
Украинские формирования предприняли атаку на российские позиции, но она была отражена силами обороны. Обстановка под контролем, но сохраняется высокая боеготовность.
Что дальше: прогноз на ближайшие дни
Эксперты прогнозируют:
- Активную фазу наступления в районе Покровска
- Возможную попытку ВСУ вернуть утраченные позиции
- Продолжение переброски резервов на северо-востоке
- Резкий рост интенсивности боев на Торецком и Дзержинском направлениях
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