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«Это будет трижды ад»: мощнейшее наступление у Покровска. Тысячи боевиков уже собрались у госграницы

Обстановка на фронте в Сумской области продолжа...

kursk-news.net

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Ситуация на фронте в Сумской области продолжает обостряться, и в последние дни поступают тревожные сообщения о массовой переброске боевиков и свежих сил ВСУ, что указывает на подготовку к масштабному наступлению.

Военные источники утверждают, что противник активно подтягивал резервы в период перемирия, и теперь, с наступлением дня, ожидается мощный удар. Вражеские силы прорвали оборону на ключевых позициях, и боестолкновения становятся всё более интенсивными.

Мощнейшее наступление у Покровска

Информация от военкоров канала «Два майора» сообщает, что вражеские каналы подтверждают факт подтягивания свежих сил ВС Украины, которые должны были перейти в наступление на рассвете.

Враг также опубликовал кадры работы инженерных подразделений, которые готовят переправу через реку Жеребец. В ходе боевых действий противник уже потерял несколько позиций, таких как Преображенка и Катериновка. Российские войска продолжают продвижение в сторону Сухой Балки и Нового.

Недавно российские войска освободили Преображенку и продолжают наступление на фланге Покровска в сторону Днепропетровской области. Также подтверждается продвижение российских войск на Торецком направлении, где идут ожесточённые бои за контроль над Сухой Балкой.

Штурм и встречные бои

На некоторых участках фронта продолжаются интенсивные бои. На Константиновском направлении 150-я мсд решает задачу изоляции северных окраин Дзержинска, где противник пытается прорваться, сталкиваясь с плотным огнём российских подразделений. В Зверево российские войска контролируют треть села, а в Котлино продолжаются столкновения за контроль над улицами и промышленной зоной.

Подготовка к наступлению на Покровск

Белорусский аналитический ресурс БелВПО сообщает, что в районе Покровска готовится мощнейшее наступление, которое, по мнению экспертов, может стать решающим в ближайшие недели. Противник сосредоточил силы с восточного, южного и западного флангов.

Ожидается, что с востока российские войска смогут перерезать трассу между Малиновкой и Мирноградом, лишив ВСУ возможности перебрасывать резервы. Основной удар будет направлен в районе Новопавловки и Покровска, а с запада наступление начнётся от Зверева и Котлина.

Переброска войск на Сумщину

В то же время поступают данные о переброске новых резервов ВСУ в Сумскую область. Военкоры сообщают, что доукомплектованные десантные бригады численностью от 3 до 5 тысяч человек направляются на восточное приграничье.

Враг активно использует «пасхальное перемирие» для безопасной переброски войск, что подчеркивает невозможность долгосрочных мирных соглашений с таким противником.

Угроза на Курской и Белгородской областях

Не менее напряжённая обстановка наблюдается в Курской и Белгородской областях, где украинские формирования предприняли попытку прорыва позиций российских войск. Однако атака была своевременно обнаружена и отражена, и ситуация на этом участке остаётся под контролем российских подразделений.

Обстановка в Сумской области остаётся крайне напряжённой. Ожидается, что в ближайшие дни ситуация может значительно обостриться, особенно на ключевых направлениях, таких как Покровск и Торецк. Внимание к происходящим событиям будет сохраняться, и каждое новое сообщение может повлиять на ход военных действий.

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