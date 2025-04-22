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«Это будет трижды ад»: мощнейшее наступление у Покровска. Тысячи боевиков у госграницы

В Сумской области усиливается ситуация с перебр...

dan-news.ru

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Ситуация на фронте в Сумской области продолжает обостряться. Сообщения о переброске тысяч боевиков и свежих сил ВСУ поступают ежедневно.

Военные источники сообщают, что во время перемирия противник активно подтягивал резервы, и с наступлением дня ожидается мощное наступление. Враг прорвал оборону на ключевых позициях, и боестолкновения становятся всё более интенсивными.

Мощнейшее наступление у Покровска

По информации военкоров канала «Два майора», вражеские каналы подтверждают, что ВС России подтянули новые силы, которые должны были перейти в наступление на рассвете.

Враг также опубликовал кадры работы наших инженерных подразделений по подготовке переправы через реку Жеребец. В ходе боевых действий противник подтверждает потерю ряда позиций, таких как Преображенка, Катериновка и продвижение российской армии в Сухой Балке и Новом.

Сообщается также, что наши войска освободили Преображенку несколько дней назад, развивая наступление на фланге Покровска в сторону Днепропетровской области. Враг также подтвердил продвижение наших войск на Торецком направлении, где происходят бои за Сухую Балку.

Штурм и встречные бои

На некоторых направлениях продолжаются ожесточённые бои. На Константиновском направлении 150-й мсд решает задачу по изоляции северных окраин Дзержинска, где противник пытается прорваться, но сталкивается с плотным огнём наших подразделений. В Зверево российские войска контролируют треть села, а в Котлино продолжаются столкновения за контроль над улицами и промышленной зоной.

Подготовка к наступлению на Покровск

Белорусский аналитический ресурс БелВПО сообщает, что в районе Покровска готовится мощнейшее наступление, которое, по мнению экспертов, может стать решающим в ближайшие недели. Противник сосредоточил силы с восточного, южного и западного флангов.

Ожидается, что с востока российские войска перережут трассу между Малиновкой и Мирноградом, лишив ВСУ возможности перебрасывать резервы. Основной удар будет нанесён в районе Новопавловки и Покровска. С запада наступление пойдёт от Зверева и Котлина.

Переброска войск на Сумщину

Тем временем поступают сообщения о переброске новых резервов ВСУ в Сумскую область. Военкоры сообщают, что доукомплектованные десантные бригады, численностью от 3 до 5 тысяч человек, направляются на восточное приграничье. Враг использует «пасхальное перемирие» для безопасной переброски войск, что демонстрирует невозможность длительных мирных соглашений с таким противником.

Продолжающаяся угроза на Курской и Белгородской областях

В регионе Курской и Белгородской областей украинские формирования предприняли попытку прорыва позиций российских войск. Атака была своевременно обнаружена и отражена, а ситуация на этом участке остаётся под контролем российских подразделений.

Обстановка в Сумской области остаётся напряжённой, и в ближайшие дни можно ожидать дальнейшего обострения ситуации, в том числе на ключевых направлениях, сообщает tsargrad.

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