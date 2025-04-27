Обстановка на фронтах СВО остаётся крайне напряжённой. Поступают сообщения о переброске тысяч бойцов ВСУ в Сумскую область, вплотную к государственной границе. Перемещение резервов происходило во время "режима тишины". Противник прорвал оборону на нескольких участках, а на флангах Покровска началось мощнейшее наступление, которое военные обозреватели уже называют "трижды адом".

Наступление на Покровском направлении

По данным канала "Два майора", противник сообщает, что ВС России подтянули свежие силы и готовились к наступлению на рассвете. Также были опубликованы кадры подготовки инженерных переправ через реку Жеребец.

Противник признал потерю Преображенки и Катериновки, а также продвижение российских войск в Сухой Балке и Новом. Ранее военные источники сообщали об освобождении Преображенки, открывающем путь в сторону Днепропетровской области.

На Торецком направлении войска России продолжают продвигаться в Сухой Балке, а на Лиманском — ведут штурм Нового. Противник также подтвердил потерю Катериновки.

Бои в Дзержинске, Котлино и Зверево

Военкор Юрий Котенок сообщил, что на Константиновском направлении продолжается задача по изоляции Дзержинска. В районе Дылеевки передовые подразделения уже вошли в посёлок.

Военкор Анатолий Радов отметил, что в Котлино контролируются только отдельные улицы южнее железной дороги и промзона, тогда как остальная часть села остаётся в "серой зоне". В Зверево удалось занять треть территории, но в Леонтовичи продвижения пока нет. Также сообщается о прорыве ВСУ в Успеновке.

Олег Царёв уточнял, что в Удачном украинским силам удалось потеснить российские подразделения, а ожесточённые бои продолжаются на окраинах Котлино и Шевченко.

Подготовка ВСУ в приграничных районах

По информации Анатолия Радова, в Сумскую область перебрасывают до 5 тысяч бойцов, включая десантные подразделения. Военкор Тимофей Ермаков сообщил, что ротация происходит на Красноармейском направлении: снимать подразделения, такие как 25-я бригада ВСУ, отправляют к восточной границе.

Подразделения ТрО, доукомплектованные в Сумах, заменяют основные силы. Также в район перебрасывают войска из Херсонской и Николаевской областей. Противник использует "режим тишины" для переброски войск без потерь.

Наступление России и удары ВКС

На фоне усиления боёв ветераны и аналитики отмечают, что на Сумском направлении ВСУ используют мобилизованных без должной подготовки. По мнению экспертов, такими резервами удерживать Покровск или Сумы будет крайне сложно.

Белорусский ресурс БелВПО сообщает, что Покровск практически зажат с трёх сторон, и штурм города — вопрос ближайших недель. Основные удары планируют нанести со стороны Новопавловки и Зверево, пишет tsargrad.tv.