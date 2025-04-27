Новости России
· 16+ · Полина Модестова

"Это будет трижды ад": мощнейшее наступление у Покровска. Сотни боевиков у госграницы

Обстановка на фронтах СВО остаётся крайне напря...

YouTube

Подписаться на Дзен.канал

Обстановка на фронтах СВО остаётся крайне напряжённой. Поступают сообщения о переброске тысяч бойцов ВСУ в Сумскую область, вплотную к государственной границе. Перемещение резервов происходило во время "режима тишины". Противник прорвал оборону на нескольких участках, а на флангах Покровска началось мощнейшее наступление, которое военные обозреватели уже называют "трижды адом".

Наступление на Покровском направлении

По данным канала "Два майора", противник сообщает, что ВС России подтянули свежие силы и готовились к наступлению на рассвете. Также были опубликованы кадры подготовки инженерных переправ через реку Жеребец.

Противник признал потерю Преображенки и Катериновки, а также продвижение российских войск в Сухой Балке и Новом. Ранее военные источники сообщали об освобождении Преображенки, открывающем путь в сторону Днепропетровской области.

На Торецком направлении войска России продолжают продвигаться в Сухой Балке, а на Лиманском — ведут штурм Нового. Противник также подтвердил потерю Катериновки.

Бои в Дзержинске, Котлино и Зверево

Военкор Юрий Котенок сообщил, что на Константиновском направлении продолжается задача по изоляции Дзержинска. В районе Дылеевки передовые подразделения уже вошли в посёлок.

Военкор Анатолий Радов отметил, что в Котлино контролируются только отдельные улицы южнее железной дороги и промзона, тогда как остальная часть села остаётся в "серой зоне". В Зверево удалось занять треть территории, но в Леонтовичи продвижения пока нет. Также сообщается о прорыве ВСУ в Успеновке.

Олег Царёв уточнял, что в Удачном украинским силам удалось потеснить российские подразделения, а ожесточённые бои продолжаются на окраинах Котлино и Шевченко.

Подготовка ВСУ в приграничных районах

По информации Анатолия Радова, в Сумскую область перебрасывают до 5 тысяч бойцов, включая десантные подразделения. Военкор Тимофей Ермаков сообщил, что ротация происходит на Красноармейском направлении: снимать подразделения, такие как 25-я бригада ВСУ, отправляют к восточной границе.

Подразделения ТрО, доукомплектованные в Сумах, заменяют основные силы. Также в район перебрасывают войска из Херсонской и Николаевской областей. Противник использует "режим тишины" для переброски войск без потерь.

Наступление России и удары ВКС

На фоне усиления боёв ветераны и аналитики отмечают, что на Сумском направлении ВСУ используют мобилизованных без должной подготовки. По мнению экспертов, такими резервами удерживать Покровск или Сумы будет крайне сложно.

Белорусский ресурс БелВПО сообщает, что Покровск практически зажат с трёх сторон, и штурм города — вопрос ближайших недель. Основные удары планируют нанести со стороны Новопавловки и Зверево, пишет tsargrad.tv.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Интересное в Казани

день назад

Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу для развития студентов и университетов по всей стране

что заливают в генератор холодного тумана от тараканов

Не у нас

7 часов назад

Ученые объяснили, почему Хиросима восстановилась, а Чернобыль — нет

Интересное в Казани

2 дня назад

Когда врачи бежали на рынок, она спасала медицину: рассказываем о человеке-легенде и феномене казанской клиники

интенсивные курсы немецкого в Москве

Не у нас

день назад

Ученые назвали 5 стран, которые переживут ядерную войну

Не у нас

день назад

Ученым реконструировали голос 5800-летней мумии, найденной в Альпах

Новости Казани

19 часов назад

Казанский транспорт получил антипремию "Тяжело с татарским"

Новости Казани

день назад

В Казани 27 апреля откроются весенние сельскохозяйственные ярмарки

Новости Казани

день назад

VK Fest впервые пройдет в Казани: названа площадка и первые артисты
Новости Татарстана
2 дня назад

Минфин РФ может списать 44,5 миллиарда рублей госдолга Татарстана

Татарстан может избавиться от значительной част...

Новости Казани

5 часов назад

На субботнике в Казани нашли пятитысячную купюру и плавник от серфборда

Не у нас

6 часов назад

Министр культуры РТ подарит билеты за идеи по борьбе с очередями в театре им. Камала

Новости Казани

6 часов назад

В парке Победы Казани появится аллея Памяти героев СВО

Не у нас

7 часов назад

Верховный суд разъяснил, когда можно освободиться от уплаты алиментов
В Татарстане отреставрировали два здания, связа...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане отреставрировали два здания, связанных с Габдуллой Тукаем

Не у нас

7 часов назад

Ученые назвали простую привычку, которая продлевает жизнь

Новости Казани

7 часов назад

«Рубин» сыграет с «Факелом» в Казани в 26-м туре РПЛ

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане 27 апреля температура опустится до +14 °C
Новая квартира от 3,8 млн: куда переехать в Каз...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Новая квартира от 3,8 млн: куда переехать в Казани