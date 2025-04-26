"Это будет трижды ад": крупнейшее наступление у Покровска. Тысячи боевиков у госграницы
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Поступают сообщения о переброске крупных резервов ВСУ в Сумскую область — тысячи бойцов стянуты прямо к российской границе. По данным военкоров, противник использовал "режим тишины", чтобы незаметно перегруппироваться. В это же время в ряде направлений идут тяжёлые бои: ВСУ прорвали оборону на нескольких ключевых участках.
Наступление у Покровска: готовится "трижды ад"
Военволонтёры канала "Два майора" сообщают: ВС России во время перемирия также подтянули свежие силы, подготовив плацдарм для нового наступления. Наши инженерные подразделения работали над наведением переправы через реку Жеребец.
Украинские источники подтверждают: ВС РФ освободили Преображенку и Катериновку, продвигаются в Сухой Балке и в районе Нового на Лиманском направлении.
Военблогер VZВОД уточняет: российские силы развивают наступление на Днепропетровскую область со стороны Покровска.
Белорусский ресурс БелВПО предупреждает: майские бои на Покровском направлении будут "испепеляющими". Российские войска могут перерезать трассу между Малиновкой и Мирноградом, лишив ВСУ путей снабжения. Ожидаются удары сразу с трёх сторон: с востока, юга и запада.
Ситуация на других участках фронта
На Константиновском направлении 150-я мотострелковая дивизия взяла под контроль позиции в районе села Дылеевка.
В Котлино и Зверево продолжаются ожесточённые бои. В Котлино контролируется часть территории южнее железной дороги, остальное пока остаётся в "серой зоне".
На окраинах Успеновки и Шевченко идут встречные бои.
В Песчаном ВСУ пытались прорваться малыми группами, но атаки были отражены.
Военкор Анатолий Радов ранее сообщал, что ВСУ смогли частично закрепиться в Успеновке после прорыва обороны.
Переброска резервов ВСУ к границе
По информации Радова, украинская сторона активно подтягивает силы на Сумское направление: доукомплектованные десантные бригады численностью 3–5 тысяч человек переброшены ближе к границе.
Автор канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков уточняет: из Красноармейска снимают подразделения, включая 25-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ, перебрасывая их на восточное приграничье. Им на смену направляют силы теробороны, сформированные в Сумах.
"Пасхальное перемирие" позволило противнику провести ротацию и перегруппировку без сопротивления, пишет tsargrad.tv.
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