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"Это будет особенное время": буддийские монахи сделали пророчество для России в 2023 году

РИА Новости: что буддийские монахи пророчат РФ в 2023 году
"Это будет особенное время": буддийские монахи сделали пророчество для России в 2023 году

Фото: социальные сети

У буддистов сейчас новогодняя пора — Сагаалган. Принято считать, что две недели празднования покажут, как пройдет следующий год. Именно в этот период монахи стараются предсказать будущее, сообщает РИА Новости.

Буддисты убеждены, что каждый год имеет свой символ не просто так. Один из 12 животных и одна из 5 природных стихий дают году особые черты.

Год назад заместитель главы Буддийской традиционной сангхи РФ по Северо-Западному федеральному округу лама Буда Бадмаев сделал прогноз на 2022-й. Тогда он сказал, что год будет сложным, переменчивым и неоднозначным, так как Тигр всегда готов к нападению.
2023 года, по мнению Бадмаева, будет полной противоположностью предыдущего года. Символ года - Кролик, он отличается миролюбием, он тих и спокоен. В этом году необходимо сделать акцент на дружбу и сотрудничество.

За сотни лет буддийские монахи создали сложную систему предсказаний, в которой неподготовленный человек легко запутается.
Чтобы составить полную картину нового года, потребуется много времени. Обычно каждый монах говорит о какой-то одной черте, но потом они складываются воедино, поэтому все оказываются правы, пояснил духовный деятель.

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