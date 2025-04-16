Фридрих Мерц, лидер блока ХДС/ХСС и один из главных претендентов на пост канцлера Германии, сделал громкое заявление по поводу конфликта в Украине.

В эфире телеканала ARD он предложил Киеву сменить стратегию и перейти от обороны к наступательным действиям, акцентировав внимание на важной цели — Крымском мосте. По его словам, удары по этому объекту могут существенно ослабить логистику российской армии в регионе.

Taurus в помощь?

Политик сообщил, что Германия готова рассмотреть поставки дальнобойных ракет Taurus, радиус действия которых превышает 500 километров. Однако он подчеркнул: любые шаги должны быть согласованы с союзниками, в частности с Францией и Великобританией, которые уже передали Украине схожие вооружения. По мнению Мерца, такие поставки могут помочь Украине изменить ход боевых действий.

«В Крыму сосредоточены ключевые ресурсы для российской армии», — отметил он, добавив, что недооценивать устойчивость России опасно. Он также призвал к более решительным шагам со стороны Киева.

Ответ России: обвинения и предупреждения

Высказывания Мерца вызвали острую реакцию в России. Глава крымского парламента Владимир Константинов, в беседе с РИА Новости, назвал слова немецкого политика прямым вмешательством и провокацией. Он осудил идею поставки ракет Taurus, подчеркнув, что Германия «должна помнить свою историю» и прекратить поддержку «нацистского режима» в Киеве.

По его словам, европейские государства финансируют конфликт в попытке сдержать развитие России. Константинов также назвал происходящее частью глобалистского проекта, крах которого, по его мнению, станет итогом победы Москвы.

В схожем тоне высказался депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Он назвал инициативу Мерца безумной и обвинил Берлин в стремлении усилить военную напряженность, устранив оставшиеся ограничения.

Реакция в Европе: обеспокоенность и разногласия

В самой Германии и за её пределами заявление Мерца восприняли неоднозначно. Некоторые эксперты считают подобные инициативы шагом к эскалации, которая может привести к дальнейшему обострению конфликта. Другие, напротив, видят в этом признак решимости со стороны потенциального будущего канцлера.

Как бы ни развивалась ситуация, очевидно одно: тема поставок вооружения Киеву и удары по стратегическим объектам остаются крайне чувствительной и вызывающей политические споры на всех уровнях, сообщает rusonline.