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Это безумие: предложение следующего канцлера Германии по поводу России может обернуться катастрофой

Лидер ХДС Фридрих Мерц предложил Украине перейт...

bloomberg.com

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Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц, рассматриваемый как возможный преемник Олафа Шольца на посту канцлера, выступил с жёстким заявлением по поводу украинского конфликта.

В эфире ARD он выразил мнение, что Киев должен сменить тактику и перейти к активным наступательным действиям. Одним из ключевых объектов, на которые, по его словам, стоит обратить внимание, стал Крымский мост — важная транспортная артерия, обеспечивающая снабжение российских войск в регионе.

Вопрос о Taurus: ракеты дальнего действия

Мерц также допустил возможность передачи Украине немецких ракет Taurus, чей радиус действия превышает 500 километров. Он подчеркнул, что подобный шаг возможен только при согласовании с другими союзниками — в частности, с Великобританией и Францией, которые уже поставили Киеву аналогичные системы.

По словам политика, Крымский полуостров является критически важным логистическим узлом для России, и удары по этому направлению могли бы существенно ослабить её позиции. При этом он предостерёг от недооценки способностей российской стороны и отметил необходимость более решительных действий со стороны Украины.

Ответ Москвы: обвинения и жёсткая риторика

На заявление Мерца оперативно отреагировали российские власти. Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал высказывания немецкого политика провокацией и прямым вмешательством во внутренние дела. В интервью РИА Новости он обвинил Германию в поддержке украинских властей и напомнил о необходимости «учитывать свою историю».

Схожее мнение озвучил и депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он назвал инициативу «безумной» и раскритиковал попытки Берлина, по его мнению, усилить эскалацию за счёт снятия прежних ограничений.

Реакция в Европе: разногласия и тревога

Заявления Мерца вызвали неоднозначную реакцию как в самой Германии, так и за её пределами. Некоторые аналитики предупреждают о возможной эскалации, другие — расценивают это как признак лидерства и готовности к решительным шагам.

Очевидно одно — вопрос о поставках оружия Украине и возможности ударов по стратегическим объектам остаётся крайне чувствительным. Он продолжает вызывать напряжённые дискуссии как на национальном, так и на международном уровне.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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