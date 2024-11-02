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Этим запретят пользоваться за рулем: Минтранс планирует оставить водителей без всех электронных устройств

С весны 2025 года российские водители могут сто...

zr.ru

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С весны 2025 года российские водители могут столкнуться с кардинальными изменениями в правилах дорожного движения, предложенными Министерством транспорта РФ. По новому проекту постановления, любое использование электронных устройств во время управления автомобилем, которое требует отвлечения внимания или взаимодействия руками, будет строго запрещено.

Информация, опубликованная "Парламентской газетой", указывает, что под ограничения попадут действия, начиная от просмотра видео и курения, до питья кофе и использования ручных навигационных устройств. Запрет распространяется даже на такие повседневные действия, как употребление напитков, если это требует использования рук.

Общественная реакция на предложение была широкой и разнообразной. Александр Холодов из Комитета по защите прав автовладельцев подчеркнул, что такие меры могут оказать значительное воздействие на профессиональных водителей, особенно на дальнобойщиков, которым необходимо общаться с коллегами во время поездок.

Холодов предложил адаптировать запреты к конкретным условиям вождения, возможно, ограничив их действие высокоскоростными трассами или введя правила в зависимости от скорости движения. Это позволило бы учесть нужды городских водителей, для которых многие электронные устройства стали частью ежедневной жизни.

Проект постановления находится в стадии общественного обсуждения и проходит процедуру антикоррупционной проверки. Вопросы безопасности и удобства использования современных технологий требуют тщательного взвешивания, и предстоящие дебаты обещают быть горячими, поскольку они касаются интересов миллионов автомобилистов по всей стране.

Это нововведение имеет все шансы стать значимым шагом на пути к повышению безопасности на дорогах, но его восприятие и практическая реализация будут зависеть от широкого круга факторов, включая общественное мнение и результаты предстоящих обсуждений, пишет autostat.ru.

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