Этим запретят пользоваться за рулем: Минтранс может оставить водителей без всех электронных устройств

С началом марта 2025 года российских водителей ожидает значительное ужесточение правил использования электронных устройств во время управления транспортным средством. Министерство транспорта РФ представило проект постановления, который предлагает радикальные изменения в привычные нормы. Согласно новому документу, запрет распространяется не только на традиционное пользование мобильными телефонами, но и на видео, курение, а также любое использование навигаторов, которое требует вмешательства рук.

Эти изменения затрагивают несколько статей Правил дорожного движения, среди которых особое внимание вызывает новая формулировка запрещённых действий. Под запретом окажется любое действие с устройствами, не интегрированными в конструкцию автомобиля и требующими отвлечения внимания или использования рук во время движения. Исключение предусмотрено лишь для функций, которые можно активировать голосом или другими способами, не требующими вмешательства рук, например, для определения маршрута.

Предложение Минтранса уже вызвало живое обсуждение в общественных кругах. Александр Холодов, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев», выразил обеспокоенность по поводу воздействия нововведений на профессиональных водителей, таких как дальнобойщики. По его мнению, для некоторых категорий водителей стоило бы рассмотреть более гибкие нормы, возможно, с учётом скорости или типа дороги.

Такие меры, как отмечают эксперты, направлены на улучшение безопасности на дорогах, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, вызванных отвлечением внимания водителей. Однако для многих автовладельцев такие правила могут стать серьёзным вызовом.

В настоящее время проект постановления проходит стадию общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы, результаты которой определят, насколько реализуемы и эффективны будут предложенные изменения в регулировании использования электронных устройств водителями, пишет autostat.ru.