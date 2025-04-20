Эти творожные куличи выбираю каждый год. Не черствеют и не крошатся, а главное вкуснейшие

Если вы в поиске удачного кулича к Пасхе — попробуйте этот рецепт с творогом. Благодаря ему выпечка остаётся мягкой даже на следующий день. Куличи получаются воздушные, чуть влажные, не рассыпаются и не требуют большого опыта.

Ингредиенты

Для теста:

Молоко или сливки (жирные) — 200 мл

Яйца — 2 шт.

Сахар — 150 г

Сливочное масло — 100 г

Творог (жирный, около 9%) — 150 г

Мука — 600–650 г

Соль — ½ ч. л.

Сырые дрожжи — 15 г (или 8 г сухих)

Ванилин — по вкусу

Цедра апельсина, изюм, орехи — по желанию

Для глазури:

Желатин — 1,5 ч. л.

Вода — 6 ст. л. (2 + 4)

Сахар — 180 г

Лимонный сок — 1 ч. л.

Как готовить

1. Подготовка основы:

Масло растапливают, творог пробивают блендером до однородности.

Смешивают масло и творог — эту смесь пока откладывают.

2. Замешивание теста:

В тёплом молоке растворяют 1 ст. л. сахара и дрожжи, оставляют на 10 минут.

В ту же миску добавляют яйца, оставшийся сахар, соль, ванилин, цедру апельсина, творожную смесь.

Просеивают 550 г муки и начинают вымешивать. При необходимости добавляют оставшуюся муку, чтобы тесто стало мягким, чуть липким и не стекало с крюка.

3. Вмешивание начинки:

Изюм заливают кипятком, обсушивают и обваливают в муке. Добавляют в тесто и перемешивают.

4. Подъём и разделка:

Тесто накрывают и оставляют подниматься. После первого подъема его обминают, дают подняться снова.

Делят на части и укладывают в формы, заполняя на треть. Дают подойти перед выпечкой.

5. Выпекание:

Духовка — 180 °C. Время зависит от размера формы: 25–40 минут.

При зарумянивании верх накрывают фольгой.

Готовность проверяют шпажкой. Затем остужают.

Глазурь:

Желатин замачивают в 2 ст. л. воды.

В сотейнике растворяют сахар в 4 ст. л. воды, слегка подогревая.

Смесь переливают в чашу миксера, добавляют набухший желатин и лимонный сок, взбивают до побеления и загустения.

Глазурь быстро застывает, поэтому её наносят сразу.

Что получится

Мякиш кулича — мягкий, влажный и ароматный. Не крошится, даже если резать тёплым. Благодаря творогу выпечка остаётся свежей и на следующий день. Простой рецепт, который подойдёт даже новичкам.

Несколько полезных советов:

Смоченная в холодной воде доска и руки — лучший способ избежать прилипания котлет.

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С праздником Светлой Пасхи!