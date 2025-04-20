Эти творожные куличи выбираю каждый год. Не черствеют и не крошатся, а главное вкуснейшие
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Если вы в поиске удачного кулича к Пасхе — попробуйте этот рецепт с творогом. Благодаря ему выпечка остаётся мягкой даже на следующий день. Куличи получаются воздушные, чуть влажные, не рассыпаются и не требуют большого опыта.
Ингредиенты
Для теста:
Молоко или сливки (жирные) — 200 мл
Яйца — 2 шт.
Сахар — 150 г
Сливочное масло — 100 г
Творог (жирный, около 9%) — 150 г
Мука — 600–650 г
Соль — ½ ч. л.
Сырые дрожжи — 15 г (или 8 г сухих)
Ванилин — по вкусу
Цедра апельсина, изюм, орехи — по желанию
Для глазури:
Желатин — 1,5 ч. л.
Вода — 6 ст. л. (2 + 4)
Сахар — 180 г
Лимонный сок — 1 ч. л.
Как готовить
1. Подготовка основы:
Масло растапливают, творог пробивают блендером до однородности.
Смешивают масло и творог — эту смесь пока откладывают.
2. Замешивание теста:
В тёплом молоке растворяют 1 ст. л. сахара и дрожжи, оставляют на 10 минут.
В ту же миску добавляют яйца, оставшийся сахар, соль, ванилин, цедру апельсина, творожную смесь.
Просеивают 550 г муки и начинают вымешивать. При необходимости добавляют оставшуюся муку, чтобы тесто стало мягким, чуть липким и не стекало с крюка.
3. Вмешивание начинки:
Изюм заливают кипятком, обсушивают и обваливают в муке. Добавляют в тесто и перемешивают.
4. Подъём и разделка:
- Тесто накрывают и оставляют подниматься. После первого подъема его обминают, дают подняться снова.
- Делят на части и укладывают в формы, заполняя на треть. Дают подойти перед выпечкой.
5. Выпекание:
- Духовка — 180 °C. Время зависит от размера формы: 25–40 минут.
- При зарумянивании верх накрывают фольгой.
- Готовность проверяют шпажкой. Затем остужают.
Глазурь:
- Желатин замачивают в 2 ст. л. воды.
- В сотейнике растворяют сахар в 4 ст. л. воды, слегка подогревая.
- Смесь переливают в чашу миксера, добавляют набухший желатин и лимонный сок, взбивают до побеления и загустения.
- Глазурь быстро застывает, поэтому её наносят сразу.
Что получится
Мякиш кулича — мягкий, влажный и ароматный. Не крошится, даже если резать тёплым. Благодаря творогу выпечка остаётся свежей и на следующий день. Простой рецепт, который подойдёт даже новичкам.
Несколько полезных советов:
- Смоченная в холодной воде доска и руки — лучший способ избежать прилипания котлет.
- Для небольшого количества гранатового сока удобно использовать чеснокодавку
- Цедра лимона натирается легче и суше, если предварительно заморозить фрукт на полчаса.
С праздником Светлой Пасхи!
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