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Эти советские книги сейчас стоят до 5 миллионов рублей - загляните на свои полки с книгами

Книги, выпущенные в СССР, становятся всё более ...

livejournal.com

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Иногда вещи, которые для большинства кажутся незначительными и даже бесполезными, оказываются настоящими сокровищами для коллекционеров. Одним из таких примеров являются книги, особенно те, которые были изданы в эпоху СССР.

Многие из них забыты на полках, но они могут стоить целое состояние. Возможно, и у вас где-то затерялась книга, которую вы используете как подпорку для окна, а на самом деле она может принести немалые деньги.

Книга Владимира Маяковского: «История Власа — лентяя и лоботряса»

Одной из самых редких и дорогих книг является произведение Владимира Маяковского — «История Власа — лентяя и лоботряса», изданное в 1927 году. Этот сборник, который по праву считается классикой, был выпущен в ограниченном количестве — всего 7 тысяч экземпляров.

Известность книге придают не только стихи, но и великолепные иллюстрации Натальи Ушаковой. Ввиду редкости и художественной ценности, экземпляры этой книги могут стоить несколько сотен тысяч рублей, а в редких случаях цена достигает и одного миллиона рублей. Это настоящая находка для ценителей и коллекционеров творчества Маяковского.

Редкость и ценность книги Федора Достоевского «Бесы»

Еще одним ценным экземпляром является книга Федора Достоевского «Бесы», изданная в 1934 году. Этот первый самостоятельный выпуск произведения не был массовым, и, по данным историков, большинство экземпляров были уничтожены советской властью.

В результате на сегодняшний день сохранилось лишь несколько экземпляров, и те, что дошли до наших дней, являются настоящими раритетами. На одном из недавних аукционов экземпляр этой книги был продан за 3,4 миллиона рублей. Согласитесь, что это совсем не те деньги, которые вы бы ожидали получить за старую книгу, оставшуюся от бабушки.

Книги Бориса Пастернака и других авторов

Также востребованы и книги Бориса Пастернака, особенно те, которые были изданы в начале 20 века, когда писатель только начал набирать популярность. Они могут стоить от десятков до сотен тысяч рублей, в зависимости от тиража и состояния книги.

Как правильно оценить книгу?

Для того чтобы понять, есть ли в вашей коллекции старинная редкость, стоит обратиться к экспертам или пройти оценку через аукционные дома. Важно помнить, что для коллекционеров особенно ценятся не только тираж и год издания, но и состояние книги, а также её уникальность.

Тираж может быть небольшим, но если книга в плохом состоянии или была изъята из продаж по политическим причинам, она может потерять свою ценность.

Книги, выпущенные в Советском Союзе, с каждым годом становятся всё более востребованными на аукционах и среди коллекционеров. Те, кто пережил времена СССР, могут не подозревать о скрытом потенциале своих старых книг, которые лежат в их библиотеках.

И если в вашей коллекции есть произведения, связанные с культовыми авторами, такими как Маяковский, Достоевский или Пастернак, возможно, вы тоже являетесь владельцем настоящего сокровища, которое со временем станет ещё ценнее, сообщает usolie.info.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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