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Эти монеты сейчас стоят по 10 млн рублей — время распотрошить копилку

Эти монеты сейчас стоят по 10 млн рублей — время распотрошить копилку

Фото: открытые источники

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Некоторые советские монеты сейчас настолько востребованны у коллекционеров, что они готовы отдать за них крупные суммы. Самая дешенвая редкая монета времен СССР может стоит 50 тысяч рублей (речь и двадцатикопеечной монете 1941 года выпуска).

За советский полтинник 1929 года и вовсе можно получить до 10 миллионов.
Пора проверить закрома, копилки и старые вещи на дачах и чердаках. Воозможно, вы найдете одну из таких монет. Они - желанное приобретение для коллекционеров-нумизматов.

  • 20 копеек 1941 года с разрезной звездой
  • 3 копейки 1952 года
  • 10 копеек 1958 года
  • 2 копейки 1925 года
  • 2 копейки 1927 года
  • 20 копеек 1931 года
  • 10 копеек 1942 года
  • 15 копеек 1942 года
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