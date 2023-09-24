Эти монеты сейчас стоят по 10 млн рублей — время распотрошить копилку
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Некоторые советские монеты сейчас настолько востребованны у коллекционеров, что они готовы отдать за них крупные суммы. Самая дешенвая редкая монета времен СССР может стоит 50 тысяч рублей (речь и двадцатикопеечной монете 1941 года выпуска).
Пора проверить закрома, копилки и старые вещи на дачах и чердаках. Воозможно, вы найдете одну из таких монет. Они - желанное приобретение для коллекционеров-нумизматов.
- 20 копеек 1941 года с разрезной звездой
- 3 копейки 1952 года
- 10 копеек 1958 года
- 2 копейки 1925 года
- 2 копейки 1927 года
- 20 копеек 1931 года
- 10 копеек 1942 года
- 15 копеек 1942 года