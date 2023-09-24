Эти монеты сейчас стоят по 10 млн рублей — время распотрошить копилку

Некоторые советские монеты сейчас настолько востребованны у коллекционеров, что они готовы отдать за них крупные суммы. Самая дешенвая редкая монета времен СССР может стоит 50 тысяч рублей (речь и двадцатикопеечной монете 1941 года выпуска).



20 копеек 1941 года с разрезной звездой

3 копейки 1952 года

10 копеек 1958 года

2 копейки 1925 года

2 копейки 1927 года

20 копеек 1931 года

10 копеек 1942 года

15 копеек 1942 года

За советский полтинник 1929 года и вовсе можно получить до 10 миллионов.Пора проверить закрома, копилки и старые вещи на дачах и чердаках. Воозможно, вы найдете одну из таких монет. Они - желанное приобретение для коллекционеров-нумизматов.