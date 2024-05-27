Эти купюры в магазинах больше никогда не будут принимать с 1 июня: причины

Со следующего месяца магазины России внедряют обновленные правила приема наличных, что может стать проблемой для покупателей.

Исходя из этого факта необходимо учитывать возможные затруднения, рискующие возникнуть при использовании поврежденных или поддельных денежных купюр.

В случае незначительных повреждений купюра все равно будет принята Банком России. Однако, для сильно поврежденных купюр существуют определенные ограничения. Если на них имеются значительные дефекты или части других банкнот, магазины и супермаркеты могут отказать в их приеме.

Банк России представил на официальном сайте новую информацию о методах защиты от поддельных денег. Прежде всего, следует уделить внимание качеству материала, из которого изготовлена бумага - она обязательно должна быть высокого стандарта и содержать специальные защитные элементы, вроде водяных знаков и защитных нитей, которые служат надежными признаками, подтверждающими подлинность купюр. Также рекомендуется использовать специализированные приложения, которые помогут вам проверить настоящие банкноты, сообщается в PG11.