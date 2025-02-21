Эти две недели сделают выходными! Россиян обрадовал неожиданный, но приятный сюрприз

В 2025 году жители России смогут насладиться 118 выходными и праздничными днями, а май ознаменуется особым изобилием отдыха.

Наиболее заметными будут периоды в честь Праздника Весны и Труда и Дня Победы, каждый из которых подарит гражданам по четыре выходных дня. Подробно разбираем, как органы государственной власти и частный сектор адаптируются к этому расписанию.

Май обещает быть особенно богат на отдых: так, 1 мая отмечается как Праздник Весны и Труда, предоставляя отдых с первого по четвёртое число. Согласно Трудовому кодексу РФ, предшествующий день, 30 апреля, будет сокращённым рабочим днём. День Победы, празднуемый 9 мая, также принесёт серию выходных с восьмого по одиннадцатое число. Эти даты закреплены статьёй 112 Трудового кодекса РФ и усилены за счёт переноса выходных с января и февраля.

Из-за этих переносов май станет одним из самых «коротких» месяцев по количеству рабочего времени в 2025 году — всего 18 рабочих дней из 31. Для тех, кто придерживается пятидневной рабочей недели, месяц выстроится из трёх полных и одной сокращённой рабочих недель.

Организации, работающие по шестидневному графику, встретят изменения в производственном календаре: так, 1, 8 и 9 мая станут выходными, а 2 и 3, а также 10 мая будут рабочими. Это приведёт к тому, что в мае у сотрудников на шестидневке будет 24 рабочих и 7 выходных дней.

Праздники в мае влияют на работу всех отраслей, включая транспортные и производственные компании, которые часто переходят на дежурный режим работы для минимизации простоев. От этого не зависят организации, работающие круглосуточно, такие как пожарная, полиция, аварийные и медицинские службы, сообщает astral.ru.