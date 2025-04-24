Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Эти два сорта огурцов - настоящие рекордсмены: Сеем только их - урожаем валят мощно

Огурцы «Кураж F1» и «Алексеич F1» — два сорта, ...

ВКонтакте

Подписаться на Дзен.канал

Огурцы «Кураж F1» и «Алексеич F1» — два сорта, которые идеально подходят для дачников, стремящихся получить богатый урожай с минимальными усилиями.

Эти гибридные сорта ценятся за высокую урожайность и отличные вкусовые качества.

Огурец «Кураж F1»

Сорт «Кураж F1» пользуется популярностью среди дачников благодаря своей скороспелости. Уже через 40 дней после появления ростков можно начать собирать первые сочные и хрустящие плоды. «Кураж F1» — это гибрид, что обеспечивает растениям высокую устойчивость к заболеваниям и стабильный урожай.

Каждый куст может дать до 8 килограммов огурцов, что является отличным результатом для гибридных сортов. К тому же кусты не требуют особого ухода и прекрасно растут даже на подоконниках, что делает этот сорт идеальным для небольших дачных участков.

Огурец «Алексеич F1»

«Алексеич F1» также радует ранним урожаем, и уже через 40 дней после всходов можно начать сбор плодов. Этот сорт является пучковым, что означает, что из каждого узелка формируются сразу 2-3 огурца, что облегчает процесс сбора урожая.

Плоды небольшие, до 9 сантиметров в длину, но очень плотные, хрустящие и ароматные. Это делает «Алексеич F1» отличным выбором как для консервации, так и для употребления в свежем виде.

Если вы хотите получать большие урожаи огурцов с минимальными усилиями, сорта «Кураж F1» и «Алексеич F1» — идеальный выбор. Эти сорта подарят вам сочные и хрустящие плоды и станут украшением вашего огорода.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Штрафы за шашлыки: как избежать проблем с пожарной безопасностью в майские праздники

Новости Казани

день назад

Задержан экс-начальник отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Закиров

санэпидемстанция реутов официальный сайт

Новости Татарстана

день назад

Глава Елабужского района заявил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Чем заняться женщинам в Казани: небанальные идеи от 350₽ в час

строительство веранды в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах раздетая девушка устроила фотосессию на переходе

Новости Татарстана

день назад

Mash Iptash: 2 БПЛА сбили в Елабуге

Новости Татарстана

3 часа назад

Колония грозит врачу из Татарстана за выдачу справки сбившему ребёнка эпилептику

Новости Татарстана

день назад

Сливочное масло «Очень важная корова» признали одним из лучших в РТ
Новости Казани
3 часа назад

В Казани пройдет фестиваль «Новая волна — 2025»

Идея создания конкурса принадлежит Крутому и ла...

Не у нас

2 часа назад

WhatsApp ввел новые ограничения для защиты личных переписок

Не у нас

2 часа назад

ВОЗ: вспышки кори и менингита угрожают миллионам людей

Не у нас

2 часа назад

Эксперт Добровольская поведала об обычаях на «Пасху мертвых»

Не у нас

2 часа назад

Под Новой Зеландией нашли затопленный материк: новая гипотеза прошла проверку
В Арском районе водитель ГАЗа насмерть сбил вел...
Новости Татарстана
час назад

В Арском районе водитель ГАЗа насмерть сбил велосипедистку

Не у нас

2 часа назад

Ученые из Дании нашли свидетельства реального Рагнарека

Не у нас

3 часа назад

Ученые назвали 3 существа, которые переживут конец света

Не у нас

4 часа назад

Специалисты рассказали, стоит ли сейчас покупать машину
Когда трагедия сталкивается с деловыми стандарт...
Интересное в Казани
4 дня назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани