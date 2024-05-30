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Эти «брежневские» котлеты тают во рту: повара готовили это блюдо генсеку постоянно. Лёгкий рецепт

Брежневское время запомнилось как эпоха изобилия для тех, кто застал те далекие времена.

Надежда Острокол

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Брежневское время запомнилось как эпоха изобилия для тех, кто застал те далекие времена.

Генеральный секретарь, имея возможности употреблять практически любые доступные и возможные блюда, тем не менее, не испытывал серьёзных изысков или тщательных предпочтений дорогостоящим деликатесам. Леонид Ильич из всего многообразия продуктов отдавал предпочтение несложным блюдам. Но чем старше он становился, тем больше внимания врачи рекомендовали уделять его здоровью, вследствие чего пришлось искать способы приготовить простые блюда, но по другой методике, дабы была ещё и польза для здоровья. Дав такую задачу поварам, те незамедлительно приступили к изысканиям, опытам и экспериментам. Спустя время, им удалось создать рецепт легендарных "брежневских котлет", которые до конца дней оставались фаворитами генсека.

Специалисты рекомендуют использовать для этого куриное филе, нежирную свинину, свежую петрушку, укроп, сливки 20% жирности, яйцо, растительное масло, соль и перец.

Процесс приготовления начинается с тщательного обработки мяса, после чего его следует пропустить через специальную мясорубку несколько раз для получения однородного фарша. Затем добавляются нарезанная петрушка, укроп, сливки, яйцо, соль и перец, и все ингредиенты тщательно перемешиваются. Такой специфический рецепт гарантирует неповторимый вкус блюда и придает ему особый колорит.
В результате тщательного процесса формирования, котлеты подвергаются обжарке на сковороде до достижения золотистой корочки. Затем они переносятся в форму для запекания и направляются в нагретую до 180 градусов духовку на промежуток времени от 10 до 15 минут.

При подаче на стол, готовые котлеты сопровождаются картофельным пюре, тушенными овощами или свежими помидорами. Для улучшения аромата можно использовать помидоры, грибной соус или немного сметаны, сообщает PROGOROD58.

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