Эти «брежневские» котлеты тают во рту: повара делали это блюдо генсеку постоянно. Простой рецепт

Времена брежневской эпохи запечатлелись как период изобилия для тех, кто встретил те отдаленные дни.

Главный секретарь, имевший возможность наслаждаться практически любыми доступными блюдами, не испытывал особых пристрастий к дорогим деликатесам. Из множества продуктов Леонид Ильич предпочитал простые блюда. С возрастом ему стали рекомендовать обращать больше внимания на свое здоровье, поэтому пришлось искать способы готовить простые блюда по-новому, чтобы они были полезны для здоровья.

Прежде всего, поварам была предложена интересная задача - создать новое блюдо, которое станет любимым у генсека. Они не медлили и сразу же приступили к проведению исследований, экспериментов и опытов. Спустя некоторое время, благодаря их усилиям, был разработан рецепт знаменитых "брежневских котлет". Это блюдо стало неотъемлемой частью меню генсека и оставалось его фаворитом до самого конца его дней.



Приготовление котлет "по-брежневски" включает в себя сочетание куриного филе и нежирной свинины, а также добавление свежей зелени для аромата. Секрет заключается в том, чтобы тщательно промыть мясо под водой и порезать его на кусочки перед тем, как отправить его в мясорубку.

1. Рубленую зелень промываем и сушим, затем нарезаем на кусочки для добавления в миску.

2. Мясо промываем и обсушиваем, затем дважды-трижды пропускаем через мясорубку, начиная с свинины, затем с курицей, используя решетку среднего размера. Важно достичь однородной текстуры фарша.

3. В глубокой миске соединяем рубленую зелень, фарш, яйцо и сливки. Посолим, поперчим и аккуратно вымешаем все ингредиенты руками до получения однородной массы.

4. Теперь нарезанные кусочки зелени добавляем в миску с фаршем, сливками и яйцом. Посолим, поперчим и аккуратно перемешаем, чтобы все ингредиенты равномерно соединились, сообщает PROGOROD58.