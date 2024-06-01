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Эти «брежневские» котлеты тают во рту: повара делали это блюдо генсеку постоянно. Простой рецепт

Времена брежневской эпохи запечатлелись как период изобилия для тех, кто встретил те отдаленные дни.

Надежда Острокол

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Времена брежневской эпохи запечатлелись как период изобилия для тех, кто встретил те отдаленные дни.

Главный секретарь, имевший возможность наслаждаться практически любыми доступными блюдами, не испытывал особых пристрастий к дорогим деликатесам. Из множества продуктов Леонид Ильич предпочитал простые блюда. С возрастом ему стали рекомендовать обращать больше внимания на свое здоровье, поэтому пришлось искать способы готовить простые блюда по-новому, чтобы они были полезны для здоровья.

Прежде всего, поварам была предложена интересная задача - создать новое блюдо, которое станет любимым у генсека. Они не медлили и сразу же приступили к проведению исследований, экспериментов и опытов. Спустя некоторое время, благодаря их усилиям, был разработан рецепт знаменитых "брежневских котлет". Это блюдо стало неотъемлемой частью меню генсека и оставалось его фаворитом до самого конца его дней.


Приготовление котлет "по-брежневски" включает в себя сочетание куриного филе и нежирной свинины, а также добавление свежей зелени для аромата. Секрет заключается в том, чтобы тщательно промыть мясо под водой и порезать его на кусочки перед тем, как отправить его в мясорубку.

1. Рубленую зелень промываем и сушим, затем нарезаем на кусочки для добавления в миску.

2. Мясо промываем и обсушиваем, затем дважды-трижды пропускаем через мясорубку, начиная с свинины, затем с курицей, используя решетку среднего размера. Важно достичь однородной текстуры фарша.

3. В глубокой миске соединяем рубленую зелень, фарш, яйцо и сливки. Посолим, поперчим и аккуратно вымешаем все ингредиенты руками до получения однородной массы.

4. Теперь нарезанные кусочки зелени добавляем в миску с фаршем, сливками и яйцом. Посолим, поперчим и аккуратно перемешаем, чтобы все ингредиенты равномерно соединились, сообщает PROGOROD58.

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