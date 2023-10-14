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Эти 5 предметов из СССР сейчас оторвут с руками и ногами за 1000 долларов: отыщите в бабушкином шкафу

Эти 5 предметов из СССР сейчас оторвут с руками и ногами за 1000 долларов: отыщите в бабушкином шкафу

Фото: социальные сети

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Предметы времен СССР сейчас имеют высокую ценность - коллекционеры готовы заплатить за некоторые из них немалые деньги.
Это - повод посмотреть на антресолях и в шкафах - вероятно, что-то осталось со времен СССР и в вашем доме.

Если найдется виниловая пластинка с записями того времени, то знайте - за редкие или лимитированные издания можно получить до 1000 долларов в зависимости от степени раритетности и состояния пластинки.

Ценятся и советские фотоаппараты "Зенит" и "Смена". Если же они сохранились в упаковке или с документацией, их стоимость на аукционах может достичь 500 долларов.

До 300 долларов можно получить за хорошо сохранившийся первый советский калькулятор "Ленинград -001". До 400 долларов заплатят за радиоприемники "Веф" и "Океан" при условии, что они - в рабочем состоянии.

Детские игрушки начала прошлого века и его середины на аукционах могут достигать стоимости в несколько тысяч долларов.

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