Киев готовит 12 бригад по 4 тысячи человек, чтобы наступать в мае

"Этакая толпа!": Киев готовит 12 бригад по 4 тысячи человек, чтобы начать наступление в мае
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The New York Times, ссылась на секретные документы, которые из Пентагона загадочным образом "утекли" в Сеть, рассказывает, какими силами ВСУ собираются проводить свое наступление.
Отмечается, что Киев готовит 12 бригад, численность каждой - 4000 человек.
Издание пишет, что готовы все эти подразделения должны быть к концу апреля, чтобы в мае пойти в наступление.
Из 12 бригад 9 готовят США и союзники по НАТО.
Также предполагается, что операция будет разворачиваться в южном направлении, вдоль линии Азовского моря.
В США считают, что такими силами Украина сможет переломить ход СВО в свою пользу. Но не все эксперты с ними согласны. Многие считают, что Украину ждет большое поражение.