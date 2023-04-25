Киев готовит 12 бригад по 4 тысячи человек, чтобы наступать в мае

The New York Times, ссылась на секретные документы, которые из Пентагона загадочным образом "утекли" в Сеть, рассказывает, какими силами ВСУ собираются проводить свое наступление.

Отмечается, что Киев готовит 12 бригад, численность каждой - 4000 человек.

Издание пишет, что готовы все эти подразделения должны быть к концу апреля, чтобы в мае пойти в наступление.

Из 12 бригад 9 готовят США и союзники по НАТО.

Также предполагается, что операция будет разворачиваться в южном направлении, вдоль линии Азовского моря.

В США считают, что такими силами Украина сможет переломить ход СВО в свою пользу. Но не все эксперты с ними согласны. Многие считают, что Украину ждет большое поражение.