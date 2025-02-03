Эта ягода замедляет процесс старения: диетолог Галина Волкова определила самое полезное лакомство

Голубика считается одним из наиболее питательных продуктов, благодаря своим уникальным свойствам. Галина Волкова, которая возглавляет отдел профилактической медицины в Одинцовской областной больнице и является опытным диетологом, акцентирует внимание на ценности этой ягоды.

"Голубика насыщена антиоксидантами, что делает её мощным инструментом в борьбе с возрастными изменениями и предотвращении ряда хронических заболеваний. Она особенно ценна для тех, кто долгие часы проводит перед экранами, так как помогает уменьшить напряжение в глазах и укрепить зрение", - указывает Волкова.

Вместе стем, как рассказала диетолог, голубика играет значительную роль и в укреплении сердечно-сосудистой системы. Она способствует снижению уровня вредного для организма холестерина, а также укрепляет сосуды.

"Эта ягода также стимулирует когнитивные функции, улучшая память и концентрацию, и благотворно воздействует на нервную систему", - добавляет она.

Благодаря высокому содержанию клетчатки, голубика также способствует здоровью пищеварительной системы.

Включение голубики в рацион является отличным способом поддержать ваше здоровье на многих уровнях, обеспечивая ценные питательные вещества для поддержания оптимального функционирования организма, пишет РИА новости.