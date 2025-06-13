Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Эта ягода смертельно опасна: в клубнике родом из Египта нашли превышенное содержание плесени

В замороженной клубнике из Египта нашли в 14 ра...

dikoed.ru

Подписаться на Дзен.канал

Опасная клубника из Египта: в замороженных ягодах обнаружены плесень и дрожжи

9 июня 2025 года в Воронеже специалисты испытательной лаборатории ФГБУ «ЦОК АПК» выявили серьёзные нарушения в партии импортной замороженной клубники из Египта. Результаты проверок показали значительное превышение микробиологических норм — продукция признана потенциально опасной для здоровья.

Что нашли в ягодах?

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) превысило допустимые значения.

Дрожжей в образце было в 2 раза больше нормы, плесени — в 14 раз выше предельного уровня.

Нарушены требования техрегламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В чём причина?

Эксперты называют главные причины:

  • Низкий уровень санитарии на производстве.
  • Несоблюдение температурного режима при хранении и транспортировке.

Чем это опасно?

Плесень и дрожжи могут выделять микотоксины — вещества, способные вызывать:

  • аллергические реакции;
  • кишечные расстройства;
  • пищевые отравления.

Масштаб проблемы

С начала 2025 года Воронежская лаборатория проверила 1135 образцов продуктов. В 388 из них зафиксированы нарушения, но такое серьёзное превышение по микотоксинам — первое в этом году.

Информация уже передана заявителю для срочного реагирования.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

2 часа назад

В Антарктиде открывают саркофаги с неизвестным черным материалом

Интересное в Казани

6 часов назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

тараканы домашние с крыльями

Не у нас

день назад

Госдума разрабатывает закон о медицинском туризме

Интересное в Казани

3 дня назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории

занятия эстрадным вокалом в Москве

Не у нас

4 часа назад

Игроки в России сталкиваются с массовыми сбоями в онлайн-играх

Не у нас

2 часа назад

В США нашли капсулу времени с предупреждением о гибели мира

Лонгриды

день назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Новости Казани

день назад

На Горьковском шоссе образовалась пробка из-за ДТП

Новости Казани

день назад

Вахитовском суд в Казани освободит Роберта Мусина из-за болезни
Новости Казани
час назад

Казань готовится к главному Сабантую республики, который пройдет 21 июня

Казань готовится к главному Сабантую республики.

Не у нас

час назад

Учёные обнаружили связь между взрывами сверхновых и глобальным похолоданием

Интересное в Казани

6 часов назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

Не у нас

час назад

Археологи исследуют древние следы и пытаются найти их создателя

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане снизились закупки комбайнов для сельхозпредприятий
Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-ле...
Лонгриды
день назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Новости Татарстана

час назад

В Казани проходит Всероссийский генеалогический форум «Терра.Татарстан»

Новости Татарстана

2 часа назад

Кто не может выйти на работу раньше отпуска в Татарстане

Не у нас

2 часа назад

В США нашли капсулу времени с предупреждением о гибели мира
Погиб второй юный пассажир легковушки, пострада...
Новости Татарстана
2 дня назад

Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане