Эта ягода смертельно опасна: в клубнике родом из Египта нашли превышенное содержание плесени
dikoed.ru
Опасная клубника из Египта: в замороженных ягодах обнаружены плесень и дрожжи
9 июня 2025 года в Воронеже специалисты испытательной лаборатории ФГБУ «ЦОК АПК» выявили серьёзные нарушения в партии импортной замороженной клубники из Египта. Результаты проверок показали значительное превышение микробиологических норм — продукция признана потенциально опасной для здоровья.
Что нашли в ягодах?
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) превысило допустимые значения.
Дрожжей в образце было в 2 раза больше нормы, плесени — в 14 раз выше предельного уровня.
Нарушены требования техрегламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
В чём причина?
Эксперты называют главные причины:
- Низкий уровень санитарии на производстве.
- Несоблюдение температурного режима при хранении и транспортировке.
Чем это опасно?
Плесень и дрожжи могут выделять микотоксины — вещества, способные вызывать:
- аллергические реакции;
- кишечные расстройства;
- пищевые отравления.
Масштаб проблемы
С начала 2025 года Воронежская лаборатория проверила 1135 образцов продуктов. В 388 из них зафиксированы нарушения, но такое серьёзное превышение по микотоксинам — первое в этом году.
Информация уже передана заявителю для срочного реагирования.
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