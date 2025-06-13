Эта ягода смертельно опасна: в клубнике родом из Египта нашли превышенное содержание плесени

Опасная клубника из Египта: в замороженных ягодах обнаружены плесень и дрожжи

9 июня 2025 года в Воронеже специалисты испытательной лаборатории ФГБУ «ЦОК АПК» выявили серьёзные нарушения в партии импортной замороженной клубники из Египта. Результаты проверок показали значительное превышение микробиологических норм — продукция признана потенциально опасной для здоровья.

Что нашли в ягодах?

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) превысило допустимые значения.

Дрожжей в образце было в 2 раза больше нормы, плесени — в 14 раз выше предельного уровня.

Нарушены требования техрегламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В чём причина?

Эксперты называют главные причины:

Низкий уровень санитарии на производстве.

Несоблюдение температурного режима при хранении и транспортировке.

Чем это опасно?

Плесень и дрожжи могут выделять микотоксины — вещества, способные вызывать:

аллергические реакции;

кишечные расстройства;

пищевые отравления.

Масштаб проблемы

С начала 2025 года Воронежская лаборатория проверила 1135 образцов продуктов. В 388 из них зафиксированы нарушения, но такое серьёзное превышение по микотоксинам — первое в этом году.

Информация уже передана заявителю для срочного реагирования.