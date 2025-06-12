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Эта ягода смертельно опасна: в клубнике из Египта нашли превышенное содержание плесени

В ходе испытаний лаборатория Воронежского филиа...

igrosam.ru

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9 июня 2025 года специалисты испытательной лаборатории Воронежского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обнаружили нарушения микробиологических показателей в партии быстрозамороженной клубники, импортированной из Египта.

Результаты испытаний показали, что количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) превышает установленные нормы. Содержание дрожжей было в два раза выше допустимого уровня, а количество плесени — в 14 раз, что нарушает требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Информация о несоответствии продукции стандартам была передана заявителю для принятия соответствующих мер.

Эксперты объясняют, что превышение микробиологических норм связано с нарушением санитарно-гигиенических стандартов на производстве, а также с несоблюдением температурного режима при хранении и транспортировке продукции.

Повышенное количество плесени и дрожжей в замороженных ягодах может представлять опасность для здоровья, так как эти микроорганизмы производят токсичные вещества (микотоксины), которые могут вызывать аллергические реакции, дисбиоз кишечника и отравления.

С начала 2025 года в лаборатории Воронежского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» было проведено более 1 135 исследований пищевых продуктов на микробиологические показатели. В 388 образцах были выявлены различные нарушения требований к качеству и безопасности. Примечательно, что превышение микотоксинов в образцах было обнаружено впервые в текущем году, сообщает dzen.

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