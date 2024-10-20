Эта ягода — кошмар какая вредная: а мы едим ее покупаем и детям даем

Многие из нас не представляют свой ежедневный рацион без этой еживики. Однако последние научные исследования указывают на то, что при всех ее пользах существуют потенциальные риски, особенно если употреблять ягоду в больших количествах или не обращать внимания на происхождение продукта.

Специалисты выделяют несколько основных факторов, на которые следует обратить внимание: