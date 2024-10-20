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· 16+ · Полина Модестова

Эта ягода — кошмар какая вредная: а мы едим ее покупаем и детям даем

Многие из нас не представляют свой ежедневный р...

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Многие из нас не представляют свой ежедневный рацион без этой еживики. Однако последние научные исследования указывают на то, что при всех ее пользах существуют потенциальные риски, особенно если употреблять ягоду в больших количествах или не обращать внимания на происхождение продукта.

Специалисты выделяют несколько основных факторов, на которые следует обратить внимание:

  1. Источник происхождения: На рынке присутствуют ягоды, выращенные с использованием неконтролируемого количества пестицидов, что может накапливаться в организме и вызывать аллергические реакции или хуже.
  2. Умеренность употребления: Некоторые ягоды могут негативно влиять на уровень сахара в крови или вызывать другие неприятные последствия, если употреблять их без меры.
  3. Индивидуальная непереносимость: Как и любой продукт, ежевика может вызвать индивидуальную непереносимость или аллергическую реакцию.

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