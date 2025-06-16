Есть погибшие и много пострадавших: что произошло в результате атака БПЛА на Татарстан 15 июня

Атака беспилотников в Елабуге: два погибших и 13 пострадавших

Утром 15 июня 2025 года в Елабужском районе Татарстана произошла трагедия: обломки сбитого беспилотника упали на здание контрольно-пропускного пункта автомобильного завода, в результате чего погибли два человека и еще 13 получили ранения.

По словам главы республики Рустама Минниханова, один из пострадавших, находившийся в тяжелом состоянии, скончался в больнице. На месте происшествия возник пожар, который оперативно ликвидировали экстренные службы. Минниханов подчеркнул, что несмотря на попытки посеять страх и панику, все предприятия и объекты жизнеобеспечения в Татарстане продолжают работать стабильно, а оперативные службы находятся в постоянной боевой готовности.

В связи с угрозой новых атак, утром 15 июня в Татарстане был объявлен режим повышенной готовности. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно приостановили работу. К 14:30 мск ограничения в аэропорту Казани были сняты, однако о возобновлении работы аэропорта в Нижнекамске пока не сообщалось.

Следственные органы начали расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

Это не первая атака беспилотников на территорию Татарстана. Ранее, 2 апреля 2024 года, дроны атаковали общежитие в Елабуге, в результате чего пострадали 13 студентов колледжа «Алабуга Политех», в том числе иностранные граждане. Тогда также были зафиксированы повреждения зданий и транспортных средств.

Власти республики призывают жителей сохранять спокойствие и быть бдительными, а также сообщать о любых подозрительных объектах и действиях в правоохранительные органы, сообщает rbc и kazanfirst.