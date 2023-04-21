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Есть ли в «Докторской» бумага? Специалисты Роскачества развеяли главные мифы о колбасе

В Роскачестве рассказали, если ли в "Докторской" колбасе бумага
Есть ли в «Докторской» бумага? Специалисты Роскачества развеяли главные мифы о колбасе

Фото: открытые источники

"Докторская" является одной из самых популярных колбас в РФ. Часто ее выбирают для детей, для салатов, для праздничных нарезок, а потому резонный вопрос - насколько она качественная. Если верить народной молве, в "Докторской" и мяса-то нет, зато есть туалетная бумага.

Эксперты Роскачества взяли на исследование 40 марок такой колбасы от разных производителей, и каждую проверили по 64 параметрам.

Стандарты качества говорят, что в "Докторской" не должно быть крахмала, консервантов и красителей, не должно присутствовать антибиотиков. По микробиологическим показателям все образцы прошли контроль, они - безопасны.

А вот состав колбасы оказался очень интересным. В ней нашли следы ДНК овцы, лошади, кукурузы и сои. Эксперты полагают, что невозможно определить, добавляли ли конину, сою и кукурузу специально, или она попала случайно.

Говядина, которая должна быть в "Докторской" по рецептуре, как выяснилось, отсутствует полностью у колбасы из Марий Эл. Но потом производители все исправили, сейчас все марки содержат говядину.

Мясо в "Докторской есть", а вот бумаги ни в одном случае не нашли. Как не нашли в составе ДНК кошек и собак, а потому можно смело говорить, что данный сорт колбасы - не бумажный.

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