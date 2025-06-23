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«Если желаете съездить в отпуск в июле или августе – отменяйте»: синоптики предупредили россиян

Летняя погода в России может принести непредска...

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Метеорологи предупреждают: как летняя погода в России может повлиять на ваш отпуск

Синоптики предупреждают, что лето в России принесет аномалии в погоду, которые могут нарушить планы на отпуск. Читайте, чего ожидать в июле и августе, и как подготовиться к неожиданным погодным сюрпризам.

Июль: дождливая погода на северо-западе

По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, в северо-западных регионах России июль будет особенно дождливым. Осадки превысят норму на 50%, а в целом в течение месяца выпадет 150% от обычного объема осадков.

Дожди будут интенсивными и неравномерными, с возможными ливнями и порывами ветра. Такая погода может затруднить прогулки по городам и осмотр достопримечательностей, что повлияет на комфорт отдыхающих.

Москва: жаркое и сухое лето

В Москве и Подмосковье прогнозируется аномальная сухость. Количество осадков будет значительно ниже нормы, а в первой половине июля ожидаются сильные температурные аномалии. Это может создать некомфортные условия для туристов и жителей города, особенно для тех, кто чувствителен к резким перепадам температур.

Август: нестабильная погода по всей России

Прогноз на август вызывает особую озабоченность. Метеорологи предсказывают резкие перепады погоды: жаркие дни будут чередоваться с грозами, ливнями, шквалистым ветром и градом.

Санкт-Петербург особенно пострадает от холодной погоды, с температурами ниже нормы, что разочарует тех, кто планирует отдых в этом курорте в конце лета. Ожидайте, что прогулки под зонтом и в тёплой одежде станут обычным явлением.

Как подготовиться к отпуску при нестабильной погоде?

Несмотря на капризы природы, есть способы минимизировать влияние погоды на отдых:

  • Проверяйте прогнозы погоды заранее, чтобы правильно планировать свои активности.
  • Будьте гибкими в выборе маршрута и видов отдыха: если погода не позволяет, можно сменить активность.
  • Одевайтесь по сезону — возьмите с собой как лёгкую, так и тёплую одежду и дождевик.
  • Правильная подготовка поможет сохранить положительные эмоции даже при нестабильной погоде.

Летняя погода в России в 2025 году принесет непредсказуемые изменения. Чтобы избежать разочарований, важно заранее планировать отпуск, следить за прогнозами и быть готовыми к любым капризам природы.

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