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«Если желаете поехать в отпуск в июле или августе – отменяйте»: синоптики предупредили россиян

Летняя погода в России 2025 года будет нестабил...

zmsk.mos.ru

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Метеорологи предупреждают: как летняя погода в России может повлиять на ваш отпуск

Синоптики предупреждают, что лето 2025 года в России принесет аномалии в погодных условиях, которые могут повлиять на ваши планы на отпуск. Читайте, чего ожидать в июле и августе, и как подготовиться к неожиданным погодным изменениям.

Июль: дождливая погода на северо-западе

По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, в северо-западных регионах России июль будет особенно дождливым. Осадки в этом месяце могут превысить норму на 50%, а в целом объем дождей составит 150% от обычного.

Дожди будут интенсивными и неравномерными, с возможными ливнями и порывами ветра. Это затруднит прогулки по городу и осмотр достопримечательностей, что повлияет на комфорт отдыхающих.

Москва: жаркое и сухое лето

В Москве и Подмосковье прогнозируется необычайная сухость. Количество осадков будет значительно ниже нормы, а в первой половине июля ожидаются сильные температурные аномалии. Это может создать некомфортные условия для туристов и местных жителей, особенно для тех, кто чувствителен к резким температурным перепадам.

Август: нестабильная погода по всей России

Особое беспокойство вызывает прогноз на август. Ожидаются резкие колебания температуры: жаркие дни будут чередоваться с грозами, ливнями, шквалистым ветром и градом.

Санкт-Петербург пострадает от холодных температур, что может разочаровать тех, кто планировал отдых в этом курорте в конце лета. Прогулки под зонтом и в тёплой одежде станут обычным явлением.

Как подготовиться к отпуску при нестабильной погоде?

Несмотря на капризы природы, есть несколько способов минимизировать влияние погоды на отдых:

  • Следите за прогнозами погоды, чтобы правильно планировать свои активности.
  • Будьте гибкими в выборе маршрута и видов отдыха — если погода не позволяет, меняйте активность.
  • Одевайтесь по сезону, берите с собой как лёгкую, так и тёплую одежду, а также дождевик.

Правильная подготовка поможет сохранить положительные эмоции, даже если погода будет нестабильной.

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