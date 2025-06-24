«Если желаете поехать в отпуск в июле или августе – отменяйте»: синоптики предупредили россиян
zmsk.mos.ru
Метеорологи предупреждают: как летняя погода в России может повлиять на ваш отпуск
Синоптики предупреждают, что лето 2025 года в России принесет аномалии в погодных условиях, которые могут повлиять на ваши планы на отпуск. Читайте, чего ожидать в июле и августе, и как подготовиться к неожиданным погодным изменениям.
Июль: дождливая погода на северо-западе
По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, в северо-западных регионах России июль будет особенно дождливым. Осадки в этом месяце могут превысить норму на 50%, а в целом объем дождей составит 150% от обычного.
Дожди будут интенсивными и неравномерными, с возможными ливнями и порывами ветра. Это затруднит прогулки по городу и осмотр достопримечательностей, что повлияет на комфорт отдыхающих.
Москва: жаркое и сухое лето
В Москве и Подмосковье прогнозируется необычайная сухость. Количество осадков будет значительно ниже нормы, а в первой половине июля ожидаются сильные температурные аномалии. Это может создать некомфортные условия для туристов и местных жителей, особенно для тех, кто чувствителен к резким температурным перепадам.
Август: нестабильная погода по всей России
Особое беспокойство вызывает прогноз на август. Ожидаются резкие колебания температуры: жаркие дни будут чередоваться с грозами, ливнями, шквалистым ветром и градом.
Санкт-Петербург пострадает от холодных температур, что может разочаровать тех, кто планировал отдых в этом курорте в конце лета. Прогулки под зонтом и в тёплой одежде станут обычным явлением.
Как подготовиться к отпуску при нестабильной погоде?
Несмотря на капризы природы, есть несколько способов минимизировать влияние погоды на отдых:
- Следите за прогнозами погоды, чтобы правильно планировать свои активности.
- Будьте гибкими в выборе маршрута и видов отдыха — если погода не позволяет, меняйте активность.
- Одевайтесь по сезону, берите с собой как лёгкую, так и тёплую одежду, а также дождевик.
Правильная подготовка поможет сохранить положительные эмоции, даже если погода будет нестабильной.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец