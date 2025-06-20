«Если решили съездить в отпуск в июле или августе – отменяйте»: синоптики предупредили россиян

Метеорологи предупреждают: летняя погода в России может нарушить планы на отпуск

Синоптики России предупреждают тех, кто планирует провести отпуск или выходные в июле и августе, о возможных неблагоприятных погодных условиях. Прогнозы на лето этого года предполагают значительные аномалии, которые могут серьезно повлиять на комфортный отдых даже для самых подготовленных путешественников.

Июль: дождливая погода на северо-западе

По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, июль в северо-западных регионах России будет особенно дождливым. Ожидается, что осадки превысят норму на 50%, а в общей сложности в течение месяца выпадет около 150% от обычного объема осадков.

Дожди будут интенсивными и неравномерными, с возможными ливнями и порывами ветра. Такая погода может усложнить прогулки по городам, в том числе осмотр архитектурных достопримечательностей, что негативно скажется на отдыхе туристов.

Москва: жаркое и сухое лето

В Москве и Подмосковье лето, по прогнозам, будет аномально сухим. Осадков будет значительно меньше, чем обычно, а в первой половине июля столицу ожидают сильные температурные аномалии. Жара, которая охватит город, может сделать пребывание в Москве неприятным как для жителей, так и для туристов. Особенно это отразится на самочувствии людей, чувствительных к резким перепадам температуры, и ограничит возможности для активного отдыха на свежем воздухе.

Август: нестабильная погода по всей России

Прогноз на август вызывает особую озабоченность. Метеорологи предсказывают резкие перепады погоды: жаркие дни будут чередоваться с сильными грозами, ливнями, шквалистым ветром и градом. Такая переменная погода охватит большинство регионов России. В Санкт-Петербурге, по прогнозам, август будет особенно холодным, с температурами ниже нормы, что разочарует туристов, ожидающих теплое завершение лета. Прогулки под зонтом и в тёплой одежде могут стать обычной практикой для отдыхающих в этом курорте.

Как подготовиться к отпуску при нестабильной погоде?

Несмотря на нестабильную погоду, существуют способы минимизировать её влияние на отдых. Важно заранее проверять прогнозы погоды, быть гибкими в выборе активности и правильно планировать свои поездки. Это поможет сохранить положительные эмоции даже при капризах летней природы.