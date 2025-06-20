Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Если решили съездить в отпуск в июле или августе – отменяйте»: синоптики предупредили россиян

Метеорологи предупреждают, что летняя погода в ...

zmsk.mos.ru

Подписаться на Дзен.канал

Метеорологи предупреждают: летняя погода в России может нарушить планы на отпуск

Синоптики России предупреждают тех, кто планирует провести отпуск или выходные в июле и августе, о возможных неблагоприятных погодных условиях. Прогнозы на лето этого года предполагают значительные аномалии, которые могут серьезно повлиять на комфортный отдых даже для самых подготовленных путешественников.

Июль: дождливая погода на северо-западе

По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, июль в северо-западных регионах России будет особенно дождливым. Ожидается, что осадки превысят норму на 50%, а в общей сложности в течение месяца выпадет около 150% от обычного объема осадков.

Дожди будут интенсивными и неравномерными, с возможными ливнями и порывами ветра. Такая погода может усложнить прогулки по городам, в том числе осмотр архитектурных достопримечательностей, что негативно скажется на отдыхе туристов.

Москва: жаркое и сухое лето

В Москве и Подмосковье лето, по прогнозам, будет аномально сухим. Осадков будет значительно меньше, чем обычно, а в первой половине июля столицу ожидают сильные температурные аномалии. Жара, которая охватит город, может сделать пребывание в Москве неприятным как для жителей, так и для туристов. Особенно это отразится на самочувствии людей, чувствительных к резким перепадам температуры, и ограничит возможности для активного отдыха на свежем воздухе.

Август: нестабильная погода по всей России

Прогноз на август вызывает особую озабоченность. Метеорологи предсказывают резкие перепады погоды: жаркие дни будут чередоваться с сильными грозами, ливнями, шквалистым ветром и градом. Такая переменная погода охватит большинство регионов России. В Санкт-Петербурге, по прогнозам, август будет особенно холодным, с температурами ниже нормы, что разочарует туристов, ожидающих теплое завершение лета. Прогулки под зонтом и в тёплой одежде могут стать обычной практикой для отдыхающих в этом курорте.

Как подготовиться к отпуску при нестабильной погоде?

Несмотря на нестабильную погоду, существуют способы минимизировать её влияние на отдых. Важно заранее проверять прогнозы погоды, быть гибкими в выборе активности и правильно планировать свои поездки. Это поможет сохранить положительные эмоции даже при капризах летней природы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

9 часов назад

Священник перечислил предметы, которых не должно быть в доме

Интересное в Казани

час назад

7 минут до работы и зайцы под окнами: зачем семья из Казани променяла удобный дом на лесную свободу

нашатырь от тараканов отзывы

Новости Татарстана

день назад

Татарстан закрыл въезд для 1,3 тысячи мигрантов

Интересное в Казани

3 дня назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

декальцинация кофемашины jura в Москве

Не у нас

19 часов назад

МГУ создал новый люминесцентный гибрид с широкими возможностями применения

Не у нас

день назад

Священник Осипов рассказал, что переживает душа человека в аду

Не у нас

10 часов назад

Россиянин рассказал о пробках на границе с Абхазией

Не у нас

6 часов назад

Учёные предлагают засадить планету лесом размером больше Северной Америки

Не у нас

20 часов назад

Учёные исследуют потемнение Мирового океана за последние 20 лет
Лонгриды
7 часов назад

Как стресс разрушает здоровье: врач Руслан Масгутов объясняет причины и последствия

Хронический стресс и переутомление — это не про...

Новости Татарстана

4 часа назад

Челнинца приговорили к тюремному сроку за поддержку террористов

Интересное в Казани

час назад

7 минут до работы и зайцы под окнами: зачем семья из Казани променяла удобный дом на лесную свободу

Новости Татарстана

4 часа назад

Инфляция в Татарстане выросла на 0,6% в мае

Новости Татарстана

5 часов назад

Минниханов обсудил развитие связи и интернета в Татарстане
На строительство нового выезда из Казани потрат...
Новости Казани
9 часов назад

На строительство нового выезда из Казани потратят 1,3 миллиарда рублей

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане с начала навигации перевезено более 78 тысяч человек

Не у нас

5 часов назад

Психиатр объяснил значение выражения "поехать кукухой"

Не у нас

5 часов назад

Илон Маск объяснил причину недавнего взрыва Starship
Не выходить из дома — это реально: лучшие служб...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Не выходить из дома — это реально: лучшие службы доставки еды и товаров в Казани