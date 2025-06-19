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«Если решили поехать в отпуск в июле или августе – отменяйте»: синоптики предупредили россиян

Летняя погода в России в 2024 году может сущест...

kasheloff.ru

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Метеорологи предупреждают: летняя погода в России может испортить отпуск

Российские синоптики предостерегают тех, кто планирует провести отпуск или выходные в июле и августе, о возможных неблагоприятных погодных условиях. По прогнозам, в некоторых регионах страны ожидаются аномалии, которые могут повлиять на отдых даже самых тщательно подготовленных путешественников.

Июль: дожди на северо-западе

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что июль в этом регионе будет особенно дождливым. Ожидается, что количество осадков превысит норму на 50%, что означает, что в течение месяца выпадет около 150% от среднемесячной нормы.

Дожди будут неравномерными — с интенсивными ливнями и возможными сильными порывами ветра. Такая погода может затруднить прогулки по городу и осмотр достопримечательностей, что определённо повлияет на туристов, стремящихся насладиться архитектурой Санкт-Петербурга.

Москва: жара и засуха

В столице и Московской области предсказывается сухое лето. Осадков будет значительно меньше, чем обычно, однако в первой половине июля возможны температурные аномалии — сильная жара, которая сделает пребывание в городе малоприятным как для жителей, так и для гостей. Такая погода может повлиять на самочувствие, особенно у людей, чувствительных к резким температурным колебаниям, и ограничит возможности для активного отдыха на свежем воздухе.

Август: непредсказуемая погода по всей стране

Прогноз на август вызывает особое беспокойство. Метеорологи предупреждают о резких перепадах погоды: жаркие и ясные дни будут чередоваться с сильными грозами, ливнями, градом и шквальным ветром. Такая нестабильность ожидается в большинстве регионов России.

Санкт-Петербург в августе, согласно прогнозам, будет особенно холодным, с температурой ниже нормы. Это разочарует туристов, которые рассчитывают на тёплое завершение лета. Прогулки под зонтом и в тёплой одежде могут стать повседневной реальностью для отдыхающих в этом популярном курорте.

Что делать отдыхающим?

Несмотря на нестабильную погоду, существует несколько способов минимизировать её влияние на отдых. Правильное планирование, проверка погодных условий перед поездкой и гибкость в выборе активности помогут вам наслаждаться отдыхом даже при непредсказуемой погоде.

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