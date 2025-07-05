«Если желаете съездить в отпуск в июле или августе – отменяйте»: синоптики предупредили жителей РФ
zmsk.mos.ru
Прогнозы на лето 2025 года: как синоптики предсказали аномалии в июле и августе
Прогнозы синоптиков на лето 2025 года вызывают беспокойство у туристов, планирующих отдых в России. Синоптики утверждают, что июль и август принесут необычные погодные условия, которые могут повлиять на отдых. В некоторых регионах страны будут преобладать сильные дожди, а в других — продолжительная жара.
Особое внимание стоит уделить северо-западным регионам. В июле здесь будут частые ливни, которые значительно превышают норму по количеству осадков. Эти дожди могут создать сложности для туристов, ведь они будут мешать активным прогулкам и экскурсиям на свежем воздухе.
В то же время, Москва и Подмосковье будут подвержены жаркой погоде. Это создаст проблемы для туристов, чувствительных к высокой температуре, а также приведет к дискомфорту из-за малых осадков.
Несмотря на такие изменения, туристы должны быть готовы к погодным сюрпризам и внимательно следить за прогнозами. Хорошая подготовка поможет вам избежать разочарований и провести отпуск с комфортом.
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