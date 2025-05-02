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Если ожидается срыв переговоров: Путин и Белоусов предопределили будущее Украины

В апреле 2025 года Россия и КНДР официально под...

sputniknews.ru

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В апреле 2025 года Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейских войск в конфликте на территории Украины. По оценкам, около 14 000 северокорейских солдат были направлены в Россию, особенно в регион Курска, где они сыграли значительную роль в недавних боях. Президент России Владимир Путин выразил благодарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну за поддержку, а Ким Чен Ын пообещал увековечить память павших солдат памятником в Пхеньяне.

Это сотрудничество стало возможным благодаря подписанному в 2024 году договору о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который включает положения о взаимной военной поддержке. Северокорейские войска, несмотря на первоначальную нехватку опыта в современных боевых действиях, быстро адаптировались, осваивая тактики, включая использование дронов и малых мобильных групп, пишет rusonline.org.

На фоне этих событий Россия продолжает настаивать на своих условиях для мирных переговоров с Украиной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул необходимость признания Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей частью России, отказа Украины от вступления в НАТО и проведения демилитаризации страны.

Таким образом, официальное признание участия северокорейских войск в конфликте подчеркивает углубление военного сотрудничества между Россией и КНДР и может существенно повлиять на дальнейший ход событий в регионе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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