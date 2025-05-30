«Если обнаружат это в бардачке – лишение прав»: ГИБДД проведет новую проверку водителей
nur.kz
Что происходит: масштабные проверки по всей стране
С последней недели мая 2025 года ГИБДД запускает тотальные рейды:
- Останавливают почти всех — особенно в вечернее и ночное время.
- Проверяют состояние водителя, поведение и манеру вождения.
- Наличие алкоголя или наркотиков в салоне — основание для медицинского освидетельствования.
Какие наказания грозят нарушителям
Отказ от медосвидетельствования:
- штраф до 30 000 рублей,
- лишение прав на 1,5–2 года.
Обнаружение наркотиков — это уже уголовная ответственность, вплоть до реального срока.
Почему рейды проходят именно сейчас
ГИБДД отмечает, что конец мая — период роста нарушений на дорогах:
- Много поездок на дачи и отдых,
- Рост потребления алкоголя,
- Увеличение аварийности.
Поэтому рейды будут особенно жёсткими и широко охватят все регионы.
Как избежать проблем на дороге
- Не садитесь за руль даже после «пары бокалов».
- Не перевозите открытые бутылки с алкоголем в салоне.
- Убедитесь, что пассажиры тоже ведут себя адекватно.
- Если употребляли лекарства — проверьте, нет ли у них побочного действия, влияющего на реакцию.
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