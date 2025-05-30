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«Если обнаружат это в бардачке – лишение прав»: ГИБДД проведет новую проверку водителей

На дорогах России стартуют масштабные рейды ГИБДД

nur.kz

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Что происходит: масштабные проверки по всей стране

С последней недели мая 2025 года ГИБДД запускает тотальные рейды:

  • Останавливают почти всех — особенно в вечернее и ночное время.
  • Проверяют состояние водителя, поведение и манеру вождения.
  • Наличие алкоголя или наркотиков в салоне — основание для медицинского освидетельствования.

Какие наказания грозят нарушителям

Отказ от медосвидетельствования:

  • штраф до 30 000 рублей,
  • лишение прав на 1,5–2 года.

Обнаружение наркотиков — это уже уголовная ответственность, вплоть до реального срока.

Почему рейды проходят именно сейчас

ГИБДД отмечает, что конец мая — период роста нарушений на дорогах:

  • Много поездок на дачи и отдых,
  • Рост потребления алкоголя,
  • Увеличение аварийности.

Поэтому рейды будут особенно жёсткими и широко охватят все регионы.

Как избежать проблем на дороге

  • Не садитесь за руль даже после «пары бокалов».
  • Не перевозите открытые бутылки с алкоголем в салоне.
  • Убедитесь, что пассажиры тоже ведут себя адекватно.
  • Если употребляли лекарства — проверьте, нет ли у них побочного действия, влияющего на реакцию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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