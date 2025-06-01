«Если найдут такую вещь в бардачке – лишение прав»: ГИБДД проведет новую проверку водителей
drive2.ru
В разных регионах страны сотрудники ГИБДД начинают масштабные проверки на дорогах. Их цель — выявить водителей, управляющих машиной в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Как сообщает PRIMPRESS, эта мера направлена на снижение числа ДТП и повышение безопасности.
Чего ждать автолюбителям
В ближайшие дни на трассах и в городах появится больше патрулей. Инспекторы будут останавливать почти все машины, обращая внимание на поведение водителей: как они ведут себя, как двигается авто, есть ли признаки опьянения.
Если найдут нарушения
Если в салоне окажутся пустые бутылки или подозрительные вещества, водителя направят на медосвидетельствование. Отказ — это автоматическое лишение прав и штраф до 30 тысяч рублей. А если обнаружат наркотики — возможна даже уголовная ответственность.
Почему рейды проходят именно сейчас
Конец мая — время, когда традиционно растёт число случаев вождения в нетрезвом виде. Власти усиливают контроль, чтобы предотвратить аварии и сделать дороги безопаснее.
Что важно помнить
Лучше не садиться за руль после употребления алкоголя или лекарств с психоактивным эффектом. Сейчас особенно велика вероятность попасть под проверку — и наказание может быть серьёзным. Безопасность — прежде всего.
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