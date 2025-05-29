«Если найдут это в бардачке – лишение прав»: ГИБДД проведет новую проверку водителей

Госавтоинспекция запускает тотальные рейды на пьяных водителей по всей России

В ближайшие дни сотрудники Госавтоинспекции России проведут масштабные проверки водителей по всей стране. Рейды будут иметь тотальный характер: на некоторых участках дороги инспекторы будут останавливать практически все автомобили.

Основное внимание уделят выявлению водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Особое внимание уделят поведению, манере вождения и состоянию водителя. Обнаружение в салоне алкоголя или наркотиков станет поводом для обязательного медицинского освидетельствования.

Отказ от освидетельствования повлечёт штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. При обнаружении наркотиков возможна уголовная ответственность.

Рейды запланированы на последнюю неделю мая — период с максимальным числом нарушителей на дорогах, сообщает primpress.