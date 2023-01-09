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· Регина Шигабетдинова

«Если найдут это с 9 января – заберут автомобиль»: ГИБДД проведет новую проверку водителей

«Если найдут это с 9 января – заберут автомобиль»: ГИБДД проведет новую проверку водителей

Фото: gas-kvas.com

Автовладельцам рассказали о новой проверке на дорогах, которая начнется сразу после новогодних праздников. Сотрудники ГИБДД будут искать определенные признаки у водителей, и, если их найдут, владельцу машины дадут выбор. Но при определенных условиях авто могут даже арестовать, передает PRIMPRESS.

Сотрудники ДПС будут активно искать на дорогах граждан, которые имеют различные задолженности. А помогать им в этом будут судебные приставы. Так, номера автомобилей будут пробивать по специальной базе, и если подтвердится, что у человека есть долги, машину тут же остановят.

Представители службы судебных приставов озвучат размер долгов, которые есть у водителя, и предложат ему выбор. Можно будет либо получить квитанцию и оплатить всю имеющуюся сумму на месте, либо же, если цифра большая, у водителя могут сразу арестовать имущество, то есть его автомобиль. Такое случается нередко, ведь суммы долгов по алиментам или штрафам порой составляют 400-500 тысяч рублей и даже больше.

Арестованную машину в таком случае далее выставят на аукцион, чтобы продать ее и с этих денег покрыть долги бывшего владельца. Однако этого можно будет избежать, если оплачивать все задолженности вовремя, тем более зачастую это можно сделать со скидкой 50 процентов, если речь идет о штрафах по линии ГИБДД.

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