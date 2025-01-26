Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«Если найдут это с 1 февраля – тут только лишение прав»: ГИБДД вводит новую и масштабную проверку водителей

С конца сентября текущего года Госавтоинспекция...

dits-servis.by

Подписаться в Telegram

С конца сентября текущего года Госавтоинспекция России начнет проведение широкомасштабных дорожных проверок по всей стране. Эта мера направлена на укрепление безопасности на автодорогах и выявление водителей, нарушающих правила дорожного движения, особенно в отношении управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Детали предстоящих операций

Инспекционные мероприятия запланированы на несколько выходных в октябре, включая 5-6 и 12-13 числа. В эти дни на дороги выйдет усиленный состав инспекторов, включая высшее руководство. Полиция будет проводить остановку транспортных средств для проверки на трезвость водителей и наличие всех необходимых документов.

Процедура проверок

В ходе рейдов сотрудники ГИБДД будут внимательно проверять каждого водителя на признаки алкогольного опьянения. Если будут обнаружены какие-либо признаки употребления алкоголя, водителю предложат пройти дополнительное освидетельствование. Отказ от проверки или подтверждение употребления алкоголя приведет к лишению прав на срок до двух лет и крупному штрафу. В случае повторного нарушения нарушителям грозит уголовная ответственность.

Советы водителям в преддверии проверок

В преддверии масштабных проверок Госавтоинспекция призывает водителей к строгому соблюдению дорожных правил, особенно в отношении употребления алкоголя перед вождением. Водители должны убедиться, что у них при себе находятся все необходимые документы и что они полностью трезвы перед поездкой.

Эти меры, как ожидается, значительно повысят уровень безопасности на дорогах и снизят количество дорожно-транспортных происшествий, вызванных алкогольным опьянением. Ответственное поведение и соблюдение правил дорожного движения каждым участником поможет предотвратить множество потенциальных аварий и спасет жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Морозы, метели и потепление: как погода в Казани удивляет в январе 2025 года

Важное в РТ

день назад

Сбер: Карьерный рост, развитие и поддержка на каждом этапе

домашние средства борьбы с тараканами в квартире

Новости Казани

день назад

В Казани 22 января игрок умер во время хоккейного матча

Новости Татарстана

2 дня назад

В Татарстане повысили выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

пошив постельного белья екатеринбург в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

В 63 года скончался бывший судья ВС РТ Мурман Силагадзе

Новости Казани

день назад

В Казани на улице Бехтерева полиция ждет саперов

Новости Татарстана

23 часа назад

Бастрыкин взял на контроль ситуацию матери 3 детей из Татарстана

Новости Казани

18 часов назад

Прокуратура Казани выясняет обстоятельства ДТП, где пострадали дети

Новости Татарстана

день назад

Депутаты и силовики: кто пошел под суд в Татарстане в 2024 году
Новости Казани
день назад

В Комитете ОКН по РТ рассказали, почему не реставрируют дом Ушковой

Дом Ушковой был построен на рубеже XIX–XX веков

Новости Казани

14 часов назад

Игрок ХК "Сибирь" за непристойный жест заплатит казанцам деньги

Интересное в Казани

день назад

“На УЗИ можно было попасть только по знакомству”: как в годы тотального дефицита в Казани открылась первая частная клиника

Новости Казани

14 часов назад

В Казани 11-летняя циркачка упала с высоты и травмировалась

Новости Татарстана

20 часов назад

После свидания 19-летняя челнинка угнала и разбила машину любимого
Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли и...
Новости Татарстана
20 часов назад

Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли из-за антисанитарии

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане растет разрыв в заработных платах женщин и мужчин

Новости Татарстана

21 час назад

2 команды из Татарстана попали в высшую лигу КВН

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане домофоны будут оповещать об угрозе атаки БПЛА
Домклик назвал регионы с самым значительным сни...
Новости России
5 дней назад

Домклик назвал регионы с самым значительным снижением цен на вторичное жилье за 2024 год