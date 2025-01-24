«Если найдут это с 1 февраля – сразу лишение прав»: ГИБДД вводит новую и масштабную проверку водителей

С 30 сентября по всей России стартует новая волна проверок на дорогах, организованных сотрудниками ГИБДД.

В рамках этих мероприятий планируется остановка и проверка всех автомобилей в потоке, с особым акцентом на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Объем и детали предстоящих рейдов

По информации представителей автоинспекции, проверки будут проводиться на протяжении октября, особенно в выходные дни — 5 и 6 октября, 12 и 13 октября и в другие даты. Ожидается, что на дорогах будут работать экипажи инспекторов в максимальном составе, включая руководящий персонал.

Предварительные результаты и цели

Генеральная репетиция рейдов уже прошла в столичном регионе и Санкт-Петербурге, где инспекторы останавливали автомобили для проверки документов и состояния водителей. Основной целью предстоящих мероприятий является борьба с вождением в нетрезвом виде, которое продолжает быть одной из главных причин ДТП на российских дорогах.

Процедура и последствия нарушений

Если у инспекторов возникнут подозрения на алкогольное опьянение, водителю будет предложено пройти дыхательный тест на месте. Отказ от теста или его положительный результат повлечет за собой лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное нарушение может привести к уголовной ответственности.

Призыв к водителям

Власти призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила и подходить к вождению ответственно. Ведомство напоминает, что меры ужесточены не для штрафов, а для обеспечения безопасности на дорогах.

Эти мероприятия подчеркивают серьезность отношения государственных органов к проблеме пьяного вождения и стремление к снижению количества аварий, вызванных нарушением правил дорожного движения, сообщает oren1.ru.