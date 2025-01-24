Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Если найдут это с 1 февраля – сразу лишение прав»: ГИБДД вводит новую и масштабную проверку водителей

запланированные масштабные проверки на дорогах ...

mk.ru

Подписаться в Telegram

С 30 сентября по всей России стартует новая волна проверок на дорогах, организованных сотрудниками ГИБДД.

В рамках этих мероприятий планируется остановка и проверка всех автомобилей в потоке, с особым акцентом на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Объем и детали предстоящих рейдов

По информации представителей автоинспекции, проверки будут проводиться на протяжении октября, особенно в выходные дни — 5 и 6 октября, 12 и 13 октября и в другие даты. Ожидается, что на дорогах будут работать экипажи инспекторов в максимальном составе, включая руководящий персонал.

Предварительные результаты и цели

Генеральная репетиция рейдов уже прошла в столичном регионе и Санкт-Петербурге, где инспекторы останавливали автомобили для проверки документов и состояния водителей. Основной целью предстоящих мероприятий является борьба с вождением в нетрезвом виде, которое продолжает быть одной из главных причин ДТП на российских дорогах.

Процедура и последствия нарушений

Если у инспекторов возникнут подозрения на алкогольное опьянение, водителю будет предложено пройти дыхательный тест на месте. Отказ от теста или его положительный результат повлечет за собой лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное нарушение может привести к уголовной ответственности.

Призыв к водителям

Власти призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила и подходить к вождению ответственно. Ведомство напоминает, что меры ужесточены не для штрафов, а для обеспечения безопасности на дорогах.

Эти мероприятия подчеркивают серьезность отношения государственных органов к проблеме пьяного вождения и стремление к снижению количества аварий, вызванных нарушением правил дорожного движения, сообщает oren1.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Новости России

9 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги творческого смотра-конкурса

озонирование против клопов

Новости Татарстана

день назад

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Новости России

3 дня назад

В 2024 году мошенники проговорили с ботом Т2 более 300 тыс. часов

ремонт смарт тв lg в Москве

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане и еще 2 регионах РФ объявили угрозу атаки БПЛА

Новости Казани

5 часов назад

В Казани 22 января игрок умер во время хоккейного матча

Новости Татарстана

10 часов назад

Татарстан смирился с ростом тарифов на ЖКУ

Новости Казани

день назад

Казанцы пожаловались на новую поликлинику

Новости Казани

день назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой
Лонгриды
2 дня назад

Почему жители Татарстана всё чаще меняют работу: новый тренд или страшная тенденция

Если раньше было принято «держаться» за работу,...

Новости Татарстана

час назад

Бизнесмен из Татарстана окажется в суде за налоговые махинации на 174 миллиона

Интересное в Казани

день назад

Дешевле не станет: рассказываем, на сколько подорожает земля в казанской агломерации и когда выгоднее делать покупку

Новости Татарстана

2 часа назад

Задержали 4 парней, устроивших налет на офис «Таттелекома» в Альметьевске

Новости Казани

2 часа назад

В Казани подросток пытался поджечь административный корпус порохового завода

В селе Сиктерме в Татарстане появится новый курорт
Новости Татарстана
3 часа назад

В селе Сиктерме в Татарстане появится новый курорт

Новости Казани

3 часа назад

Казанский чак-чак хотят сделать предметом охраны исторического поселения

Новости Татарстана

3 часа назад

Депутаты и силовики: кто пошел под суд в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

4 часа назад

Ахметова: Надо ввести моду на семейные ценности и многодетную семью в Татарстане
АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направил...
Новости России
4 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направило на благотворительность свыше 50 млн рублей