«Если найдут это с 1 февраля – получите лишение прав»: ГИБДД вводит новую и масштабную проверку водителей

В ответ на увеличение дорожно-транспортных происшествий, российская ГИБДД объявила о запланированных дорожных проверках, начинающихся 30 сентября. По данным PRIMPRESS, эти мероприятия затронут множество регионов по всей стране, с акцентом на выходные дни в октябре.

График и Цели Рейдов Пик активности проверок придется на первые два октябрьских выходных — 5-6 и 12-13 числа. В эти дни на дороги выйдут усиленные наряды инспекторов, включая руководящий состав. Инспекции направлены на выявление любых нарушений ПДД, особенно управление в нетрезвом виде.

Методы Проведения Инспекций Во время рейдов инспекторы будут останавливать транспортные средства для того, чтобы проверить все документы и состояние водителей. Особое внимание будет уделено выявлению признаков алкогольного опьянения. Водителям, которые откажутся от дыхательного теста или у которых будет обнаружен алкоголь, грозит лишение прав и значительный штраф.

Наказание за Нарушения За управление в состоянии опьянения предусмотрено лишение водительских прав на срок от 1.5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. При повторных нарушениях нарушителям может грозить уголовная ответственность.

Предварительные Меры В преддверии основных проверок, в столице и Санкт-Петербурге уже прошли предварительные рейды, которые помогли наладить координацию между различными подразделениями ГИБДД.

Советы для Водителей Власти призывают водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и особенно воздерживаться от управления автомобилем после употребления алкоголя. Соблюдение правил поможет избежать серьезных последствий во время предстоящих инспекций и обеспечит безопасность на дорогах.