Диетолог Кабанов рассказал, какую истинную опасность таят пельмени, купленные в магазине

"Если бы просто из котят, это было бы полбеды": врач раскрыл настоящую опасность магазинных пельменей
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По словам российского врача-диетолога Алексея Кабанова, магазинные пельмени представляют для здоровья едоков серьезную опасность. И дело не только в том, что сложно установить, из чего внутри фарш - из говядины или котят, гораздо опаснее то, какие добавки и компоненты мешают в тесто и начинку жадные производители, пишет "Газета.ру".
Наиболее опасны в магазинных пельменях большие количества соли, насыщенных жиров и даже сахара, который там тоже есть.
По словам Кабанова, стоит внимательно изучать этикетку. А еще лучше - готовить пельмени самостоятельно, дома, как это делали в СССР миллионы семей.
Если готовить не хочется, то при следует помнить, что магазинные пельмени не должны быть в вашем рационе слишком часто.
"В мясе птицы, говядины или свинины присутствует много насыщенных жиров, содержание которых в рационе важно контролировать. В противном случае регулярное употребление продукта может привести к повышению уровня холестерина и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний", – рассказал медик.
Обилие соли в продукте приводит к гипертонии, а сахар может спровоцировать нарушение обмена веществ, сахарный диабет.