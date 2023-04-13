Диетолог Кабанов рассказал, какую истинную опасность таят пельмени, купленные в магазине

По словам российского врача-диетолога Алексея Кабанова, магазинные пельмени представляют для здоровья едоков серьезную опасность. И дело не только в том, что сложно установить, из чего внутри фарш - из говядины или котят, гораздо опаснее то, какие добавки и компоненты мешают в тесто и начинку жадные производители, пишет "Газета.ру".

Наиболее опасны в магазинных пельменях большие количества соли, насыщенных жиров и даже сахара, который там тоже есть.

По словам Кабанова, стоит внимательно изучать этикетку. А еще лучше - готовить пельмени самостоятельно, дома, как это делали в СССР миллионы семей.

Если готовить не хочется, то при следует помнить, что магазинные пельмени не должны быть в вашем рационе слишком часто.

"В мясе птицы, говядины или свинины присутствует много насыщенных жиров, содержание которых в рационе важно контролировать. В противном случае регулярное употребление продукта может привести к повышению уровня холестерина и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний", – рассказал медик.

Обилие соли в продукте приводит к гипертонии, а сахар может спровоцировать нарушение обмена веществ, сахарный диабет.