«Если будет это в бардачке – лишение прав»: ГИБДД проведет новую проверку водителей
zr.ru
В разных регионах России дорожные полицейские готовятся к масштабным рейдам по выявлению водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По информации PRIMPRESS, эта мера направлена на повышение безопасности на дорогах и снижение числа аварий.
Что ждать водителям?
В ближайшее время на дорогах появится много патрулей, которые будут останавливать практически каждую машину для проверки состояния водителя. Особое внимание инспекторы уделят поведению за рулём, манере вождения и другим признакам возможного опьянения.
Последствия выявления нарушений
Если в автомобиле обнаружат пустые бутылки, следы наркотиков или другие доказательства употребления, водителя направят на медицинское освидетельствование. Отказ от проверки грозит лишением прав и штрафом до 30 тысяч рублей. При обнаружении наркотических веществ могут применяться не только административные, но и уголовные меры ответственности.
Почему проверки усиливаются именно сейчас?
Рейды проводятся в конце мая, когда статистика нарушений на дорогах, связанных с вождением в нетрезвом состоянии, традиционно возрастает. Усиление контроля призвано снизить риски и сделать дороги безопаснее для всех участников движения.
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