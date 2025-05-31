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«Если будет это в бардачке – лишение прав»: ГИБДД проведет новую проверку водителей

В разных регионах России дорожные полицейские г...

zr.ru

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В разных регионах России дорожные полицейские готовятся к масштабным рейдам по выявлению водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По информации PRIMPRESS, эта мера направлена на повышение безопасности на дорогах и снижение числа аварий.

Что ждать водителям?

В ближайшее время на дорогах появится много патрулей, которые будут останавливать практически каждую машину для проверки состояния водителя. Особое внимание инспекторы уделят поведению за рулём, манере вождения и другим признакам возможного опьянения.

Последствия выявления нарушений

Если в автомобиле обнаружат пустые бутылки, следы наркотиков или другие доказательства употребления, водителя направят на медицинское освидетельствование. Отказ от проверки грозит лишением прав и штрафом до 30 тысяч рублей. При обнаружении наркотических веществ могут применяться не только административные, но и уголовные меры ответственности.

Почему проверки усиливаются именно сейчас?

Рейды проводятся в конце мая, когда статистика нарушений на дорогах, связанных с вождением в нетрезвом состоянии, традиционно возрастает. Усиление контроля призвано снизить риски и сделать дороги безопаснее для всех участников движения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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