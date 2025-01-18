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Еще вчера там слышали смех: босой, в крови и со страшными ожогами маленький ребенок спасал других ребятишек из огня

14 января поселок Каргала оказался в эпицентре ...

medsoc.adm-nao.ru

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14 января поселок Каргала оказался в эпицентре страшной трагедии, унесшей жизни двух мальчиков возрастом трех и одиннадцати лет. Этот вечер, когда в доме, где еще недавно слышался детский смех, вспыхнул пожар, привел к неописуемой утрате и болью для всего сообщества.

Хроника событий

По информации местных источников, трагедия развернулась в многодетной семье, чей дом был приобретен не так давно и вмещал всех членов семьи, включая восьмимесячную девочку, рожденную старшей дочерью семейства. Старшая дочь, 18-летняя девушка, ожидала возвращения своего возлюбленного с зоны боевых действий, однако несчастье случилось раньше.

В тот роковой вечер дети остались одни: старшая сестра ушла готовиться к похоронам своего возлюбленного, а мать работала в соседнем населенном пункте. Пожар, по предварительным данным, начался из-за короткого замыкания на кухне. Пламя быстро распространилось по деревянным конструкциям и пластиковой обшивке дома.

Героизм в лице трагедии

Старшие дети, став лицом к лицу с огнем, проявили несомненный героизм. 15-летний подросток смог разбить окно и спасти младших, в том числе восьмимесячную племянницу, которую вынес на руках из пламени. Их 12-летний брат, несмотря на шок и тяжелые ожоги, искал помощь у соседей, оставляя кровавые следы на снегу.

Медицинская помощь и поддержка сообщества

Двое братьев в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии в областной детской больнице. 12-летний мальчик, получивший глубокие ожоги, находится в критическом состоянии под подключенным к аппарату ИВЛ. Восьмимесячная девочка также получила значительные повреждения, но благодаря своевременному спасению ее жизнь удалось сохранить.

Отклик общества и помощь

Сообщество Каргала и власти активно собирают средства и предоставляют поддержку пострадавшей семье. Локальные жители, взволнованные происшествием, делают все возможное, чтобы поддержать семью в этот тяжелый период.

Эта трагедия оставила неизгладимый след в сердцах жителей Каргала, напоминая о крехкости человеческой жизни и о важности сообщества в лице катастрофы, пишет orenday.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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