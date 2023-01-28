Еще в одном российском городе нашли целую свалку цинковых гробов
Фото: smi2.ru
Свалку из цинковых гробов нашли в Златоусте в Челябинской области. Об этом сообщает издание "Подъем" со ссылкой на местных жителей.
Уточняется, что свалку обнаружили на улице, находящейся на расстоянии трех километров от ближайшего кладбища.
В администрации города отметили, что уже занимаются вопросом с гробами и сообщили о начале проверки.
"Проверка организована правоохранительными органами. Мы со своей стороны, конечно, приняли меры: все вывезут, все уберут, чтобы не лежало", — пояснили в местной администрации.
Остались ли цинковые гробы от похорон погибших военнослужащих, не уточняется. При этом, судя по фотографии с места свалки, один из контейнеров запаян — был ли он пуст, неизвестно.