Еще в одном российском городе нашли целую свалку цинковых гробов

Свалку из цинковых гробов нашли в Златоусте в Челябинской области. Об этом сообщает издание "Подъем" со ссылкой на местных жителей.

Уточняется, что свалку обнаружили на улице, находящейся на расстоянии трех километров от ближайшего кладбища.

В администрации города отметили, что уже занимаются вопросом с гробами и сообщили о начале проверки.

"Проверка организована правоохранительными органами. Мы со своей стороны, конечно, приняли меры: все вывезут, все уберут, чтобы не лежало", — пояснили в местной администрации.

Остались ли цинковые гробы от похорон погибших военнослужащих, не уточняется. При этом, судя по фотографии с места свалки, один из контейнеров запаян — был ли он пуст, неизвестно.