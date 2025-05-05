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Еще одна мобилизация в России в 2025 году: срочное заявление Путина и Белоусова

Мобилизация в 2025 году: что говорят власти и э...

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Мобилизация в 2025 году: что говорят власти и эксперты

Вопрос о возможности новой волны мобилизации в России в 2025 году продолжает волновать многих. Несмотря на заверения чиновников о том, что необходимости в этом нет, обсуждения в обществе и СМИ не прекращаются. Парламентский комитет по обороне решил разъяснить ситуацию.

Указ о мобилизации: продолжает ли он действовать?

Слухи о новой мобилизации, якобы запланированной на март 2025 года, распространяются в Telegram-каналах со ссылкой на зарубежные источники. По их данным, нехватка добровольцев может подтолкнуть власти к другим способам пополнения армии. Западные аналитики утверждают, что новая волна мобилизации возможна для реализации военных задач.

Официально указ о частичной мобилизации всё ещё действует. Об этом напомнил Дмитрий Песков, добавив, что сама мобилизация завершилась, но сам документ остаётся в силе и охватывает не только призыв, но и другие действия в рамках СВО.

Что сказали Путин и Минобороны

Президент Владимир Путин подчеркнул, что в дополнительной мобилизации сейчас нет необходимости. По его словам, мобилизационная кампания 2022 года закончилась, и повторения такого сценария не планируется. На сегодняшний день, по его оценке, в зоне боевых действий задействовано около 700 тысяч российских военных — этого достаточно для выполнения задач.

Министр обороны Андрей Белоусов также заверил, что упор делается на контрактников и добровольцев. По его словам, массового призыва, как в 2022 году, не будет. Акцент сейчас — на профессиональной подготовке и военном образовании.

Альтернатива мобилизации: ставка на инженеров

Вместо новой мобилизации Путин предложил другую стратегию — усиление технического потенциала страны. Он объявил о планах подготовить миллион инженеров за три года и довести их число до 1,8 миллиона к 2030 году. Для этого создаются новые инженерные школы на базе крупных вузов.

Что происходит в приграничных регионах

Особое внимание уделяется безопасности таких регионов, как Курская область. С начала конфликта она оказалась на линии фронта, регулярно подвергается атакам, и её стабильность напрямую зависит от положения на фронте.

Позиция парламента

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизация в ближайшее время не требуется — Россия сохраняет инициативу в конфликте. Его коллеги по комитету также отмечают, что армия успешно пополняется контрактниками. На сегодняшний день контракт с Минобороны подписали уже 740 тысяч человек. По мнению депутатов, приоритет — в качественной подготовке, а не в количестве.

Новые правила брони с марта 2025 года

С марта следующего года вступают в силу новые ограничения по бронированию от мобилизации. Теперь бронировать сотрудников смогут только федеральные органы и Минобороны. Региональные структуры и компании этой возможности лишаются. Ранее выданные брони будут действительны до 21 марта 2025 года, после чего начнут применяться новые правила, утверждённые, но пока не опубликованные, пишет sib.fm.

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