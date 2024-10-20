Эммануил Виторган признался, что не знает, какая у него пенсия

В недавнем интервью, Эммануил Виторган, заслуженный артист России, поделился некоторыми интересными деталями своей личной жизни и профессиональных взглядов. На вопрос о том, какую пенсию актер получает, Виторган признался, что точная сумма ему неизвестна. Однако, он уверен, что, какой бы она ни была, она его устраивает.

За финансами актера пристально следит его супруга, что позволяет ему полностью сосредоточиться на актерском мастерстве.

"Я ничего кроме своей профессии не знаю," — говорит Виторган, подчеркивая свою полную преданность искусству.

Эммануил Виторган давно стал символом отечественного кинематографа, сыграв множество запоминающихся ролей в таких фильмах, как "Чародеи", "Благочестивая Марта" и "Ларец Марии Медичи". Его вклад в культуру неоспорим, а любовь зрителей — бесценна.

Кроме того, актер выразил свое мнение относительно современных ремейков советских фильмов, которые зачастую вызывают споры среди публики и критиков. Виторган считает, что хотя ремейки имеют право на существование, качество таких произведений должно быть безупречным.

Эммануил Виторган продолжает быть активным участником культурной жизни страны, его мнения оценивают за глубину и искренность, а роли в кино остаются в сердцах зрителей, пишет kino.mail.ru.