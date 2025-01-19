Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Ем на завтрак вместо бутербродов: этот овсяноблин - сделать просто и помогает скинуть вес после новогодних праздников

После изобилия новогоднего стола многие из нас ...

now.yumbaker.ru

Подписаться в Telegram

После изобилия новогоднего стола многие из нас задумываются о том, как вернуться к привычному ритму и сбросить лишний вес. Существует множество диет и рецептов, но одним из самых простых и эффективных способов начать день правильно является овсяноблин — легкая и питательная альтернатива традиционным бутербродам на завтрак.

Что такое овсяноблин?

Овсяноблин — это блин, приготовленный из овсяной муки или измельченных в блендере овсяных хлопьев, что делает его отличным источником медленных углеводов и клетчатки. Этот завтрак помогает дольше оставаться сытым и энергичным, а также способствует нормализации пищеварения.

Преимущества овсяноблина:

  1. Низкое содержание калорий: Овсяноблин содержит меньше калорий, чем традиционные блины или бутерброды, что делает его идеальным выбором для снижения веса.

  2. Богат клетчаткой: Овсянка известна своим высоким содержанием клетчатки, которая помогает контролировать аппетит и поддерживать здоровье пищеварительной системы.

  3. Простота приготовления: Овсяноблин можно приготовить буквально за несколько минут, что делает его удобным вариантом для быстрого завтрака.

Как приготовить овсяноблин?

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана овсяных хлопьев
  • 1/2 стакана молока или воды
  • 1 яйцо
  • Щепотка соли
  • Немного меда или агавы для сладости (по желанию)

Инструкция:

  1. В блендере измельчите овсяные хлопья в муку.
  2. Добавьте яйцо, молоко, соль и мед. Взбейте до однородности.
  3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.
  4. Вылейте тесто на сковороду, формируя блины среднего размера.
  5. Жарьте каждую сторону до золотистой корочки, обычно по 1-2 минуты с каждой стороны.

Заключение:

Овсяноблин не только вкусен, но и полезен, особенно для тех, кто ищет способы сбалансировать свой рацион после праздничных застолий. Этот завтрак быстро насыщает и дарит заряд энергии на весь день, что делает его отличным стартом в утренние часы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

день назад

Необходимость или маркетинг? Врач из Казани объяснил, что скрывается за проблемами с прикусом и как это влияет на здоровье

Новости Татарстана

день назад

На трассе Зеленодольск–Казань случилось массовое ДТП

мусорный бак на кухню

Новости Татарстана

день назад

Министр финансов Татарстана ушёл со своего поста

Новости России

3 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 2024 год выполнило диагностику более 7 тыс. км трубопроводов

строительство заборов в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Мэр Бугульмы Закиров потратил более 35 миллионов рублей в зарубежных бутиках

Новости Казани

день назад

В Казани могут появиться еще четыре платные дороги по ГЧП

Новости Казани

день назад

В казанском оздоровительном центре "Дуслык" отравились 30 детей

Новости Татарстана

день назад

Стали известны подробности нападения отца на сына в Челнах
Новости Татарстана
11 часов назад

В Татарстане взяли в единый реестр 27 новых исторических территорий

В прошлом году республика повысила число истори...

Новости Татарстана

час назад

В Ютазинском районе Татарстана произошло столкновение легковушки с локомотивом

Новости Татарстана

час назад

Татарстанские пенсионерки приняли участие в ТВ-программе про супер-бабушек

Новости Татарстана

час назад

В МФЦ Татарстана рассказали об ускоренном полученим некоторых услуг

Новости Татарстана

час назад

Рекламировавший в газете БАДы татарстанец получил штраф
Стоимость взлетела до небес: что происходит с ц...
Лонгриды
2 дня назад

Стоимость взлетела до небес: что происходит с ценами на продукты в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Больше 7 млрд рублей выделят на программу развития технологий Татарстана

Новости Татарстана

2 часа назад

Тверские законодатели приехали за опытом в Татарстан

Новости Казани

2 часа назад

Лыжница Непряева победила в скиатлоне в Казани
Новости Татарстана
5 дней назад

Теперь пуш-уведомления от Сбера можно сделать менее формальными